مدرسة الروابي للبنات وانتقادات لاذعة والسبب "فهد شوي شوي"!!

بعد التجربة الاولى للدراما الأردنية في مجال صناعة المسلسلات القصيرة عبر منصة نتفليكس، ها هي التجربة تُعاد مُجدداً بمسلسل "مدرسة الروابي للبنات".

العمل والمكون من 6 حلقات تم إطلاقه اليوم عبر منصة نتفليكس ومع تداول اسم العمل تصدر هاشتاق #مدرسة_الروابي_للبنات الترند بالمرتبة الأولى في المملكة الأردنية الهاشمية. أما حول قصة العمل فهي عن مشاكل الفتيات في المدرسة الثانوية والتي على رأسها "التنمر" من قبل ثلاث فتيات يمكن القول أنهن "الفتيات السيئات في المدرسة".

مع إطلاق العمل وبالتحديد مع إصدار إعلان المسلسل خلال الأيام القليلة الماضية، تعرضت الكاست لإنتقادات لاذعة والسبب مسلسل "جن" والذي تم عرضه منذ حوالي الـ سنتين وحقق انتقادات لاذعة منعت تصوير الجزء الثاني منه لعدة أسباب كان منها مشهد القبلة بين بطلة العمل وأحد الممثلين إضافةً إلى الكلمات المبتذلة في العمل والتي كانت متواجدة في معظم الحوارات بين الممثلين

تعليقات الجمهور حول مسلسل مدرسة الروابي للبنات !

ما يمكن الإجماع عليه هو أن المسلسل لم يعرض أي مقطع خادش للحياء كام في مسلسل "جن"، وتراوحت الإنتقادات ما بين من أُعجب بالعمل وبين ما هاجم العمل ولم يُبهر بالأداء أو القصة.

وكان من بين التغريدات المتداولة:

"من احلى مسلسلات العربيه اللي شفته لهلق، كل شي ممتاز من التصوير، النص، القصه و الممثلات. و اخيرا شفنا مسلسل عربي تحكي عن بنات الثانويه"

وجاء في تغريدة أحدهم "كالعادة استنساخ لأي نمط غربي ووضعه بقالب عربي..مقرفين جدا"

في حين علق آخر "لسا ما خلصت المسلسل بس لحد ما وصلت فالمسلسل إبداع بصراحة ... كلشي فيه لطيف والأهم بورجينا جزء من الواقع بطريقة جداً لطيفة وبدون قلة أدب بصراحة hats off"

لسا ما خلصت المسلسل بس لحد ما وصلت فالمسلسل إبداع بصراحة ... كلشي فيه لطيف والأهم بورجينا جزء من الواقع بطريقة جداً لطيفة وبدون قلة أدب.

بصراحة hats off 👏👌#مدرسة_الروابي #مدرسة_الروابي_للبنات@Timashomali — إم سميرة 👧🏾 وبندق 🐕 (@emsamiira) August 12, 2021

وجاء في أحد التغريدات "خلصت الحلقة الاولى من مسلسل #مدرسة_الروابي_للبنات المسلسل كان احسن مما اتوقعت و كان بمثل الواقع اكثر من مسلسل الجن لكن لسا في مبالغات استخدام اغاني عربية عجبني كثير و الساوندتراك فخم بشكل عام التمثيل مش خرافي لكنه حلو كبداية المسلسل واعد و يارب يتحسن او يثبت على نفس المستوى"

خلصت الحلقة الاولى من مسلسل #مدرسة_الروابي_للبنات

المسلسل كان احسن مما اتوقعت و كان بمثل الواقع اكثر من مسلسل الجن لكن لسا في مبالغات

استخدام اغاني عربية عجبني كثير و الساوندتراك فخم بشكل عام

التمثيل مش خرافي لكنه حلو

كبداية المسلسل واعد و يارب يتحسن او يثبت على نفس المستوى — Zaid𓂆¹⁹⁶⁷🇯🇴 (@AlshantiZaid) August 12, 2021

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