اختفاء ديانا حداد المفاجئ يثير جدلًا واسعًا.. وتساؤلات حول الأسباب

أثار اختفاء الفنانة اللبنانية ديانا حداد جدلًا واسعًا، بعد حذفها جميع منشوراتها وصورة بروفايلها من على حسابها في إنستغرام.

ديانا حداد وحذف منشوراتها على إنستغرام

عند دخول صفحة ديانا حداد على موقع إنستغرام، نلاحظ إختفاء جميع منشوراتها، بالإضافة إلى حذف صورتها الشخصية، والوصف التوضيحي؛ ما أثار تساؤلات حول أسباب غيابها.

وتباينت ردود الأفعال حول الأسباب التي دفعت النجمة لحذف كل ما يتعلق بأعمالها ويومياتها بشكل مفاجئ، فمنهم من رأى أنها تستعد للترويج لطرح ألبوم جديد، لا سيما أن آخر ألبوم لها يعود لعام 2014 ويحمل عنوان "يا بشار"، فكتبت إحداهن: "على خطى شيرين عبد الوهاب و آمال ماهر … شكلو عندها اغنية جديدة".

بينما رأى البعض أنها خطوة من أجل اعتزال الفن، مستدلين باعتناقها الدين الإسلامي، فكتبت إحداهن: "ديانا حداد بعدما تزوجت برجل أعمال كويتي أعلنت من قبل أيام اعتناقها الديانة الإسلامية ويمكن. هدا سبب اختفائها".

في حين اعتبرها الكثيرون موضة تتبعها الفنانات في الآونة الأخيرةللفت الأنظار وتصدر الترند، مشبهين اختفائها باختفاء الفنانة المصرية آمال ماهر، فكتبت إحداهن: "أمال ماهر تو؟؟؟ شووو الفنانات عجبهم شفقة الناس عليهم والكل يحكي فيهم عن سنين شهرتهم كلها؟؟ ومع هيك أن شاء الله تكون بخير".

وأضافت أخرى: "شكلها صايرة موضة يختفوا شهر أو شهري حتى ندور عليهم و يطلعو ترند و بعدين يقولو كنت مريض".

ديانا حداد واعتناقها الديانة الإسلامية

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لديانا حداد من أمام الكعبة، مُعلقين على اعتناقها الإسلام وأداء مناسك العمرة.

يذكر أن الفنانة كانت قد اعتنقت الديانة الإسلامية منذ 5 سنوات تقريبا بحسب ما صرحت به في إحدى لقاءاتها التلفزيونية، مُشيرةً إلى أنها ولدت من أم مسلمة وأب مسيحي وتعلمت الاختلاف وتقبل الآخر، وهذا ما جعلها متسامحة وزواجها من رجل مسلم لتعيش معه في دولة الكويت.