مذيعة خليجية تتعرّض لانتقادات لاذعة بعد تعليقها بشكل ساخر عن عامل النظافة..شاهدوا ماذا قالت!

أثار مقطع متداول من إحدى البرامج التي تعرض على قناة "الشاهد" غضب وسخط روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تعليق مثير للجدل من مذيعة البرنامج عن موقف حدث معها خلال قيادتها للسيارة وكان الطرف المقابل لها هو عامل النظافة.

وتحدثت المذيعة الخليجية عن ما حدث معها أثناء قيادتها للسيارة وتحديدًا عندما توقفت على الطريق للحظات، وهنا قابلت عامل النظافة وعلقت بطريقة ساخرة عنه، حيث قالت أنه يلقي عليها التحية للحصول على النقود بينما وصفت نفسها بالذكية كونها ترد التحية أيضًا ولكن دون أن تعطيه أي شيء.

وبعد هذا الحوار والطريقة الساخرة من عامل النظافة، انهالت الانتقادات على المذيعة، فقالت أحد المتابعات لها: " طيب وش المضحك في الموضوع اننا نضحك كلنا ونتمسخر على عامل نظافة لا ماراح نضحك السالفة مافيها ضحك".

بينما قال لها شخص آخر: " حسبي الله عليكم ضعيف مسكين راتبه مايتعدى ٥٠٠ ريال مستكثرين عليه الصدقه" وعلقت هذه المتابعة: " ترا هو مو بحاجتكم انتم بحاجتهم اللي م تخافو الله بس بأذن الله تعال الدنيا دوراء كم تدين تدان مردكم تصيرون مكانه الضعيف هذا ربي يرزقه ان شاءالله".

وكان المشهد مستفزًا لكل من تابعه، وطالب البعض بمحاسبة المذيعة على كلامها وسخريتها من الشخص الذي يهتم بنظافة وترتيب المنظر العام، مع التأكيد على تحسين المحتوى والمواضيع التي يتم طرحها في البرنامج الذي تقدمه نفس المذيعة.

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