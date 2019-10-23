بالفيديو: هكذا علّقت نسرين طافش على شائعات علاقتها بطارق العريان زوج أصالة

نفت الفنانة السورية نسرين طافش أن يكون لها أي علاقة بالشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية حول تورطها في علاقة مع المخرج طارق العريان زوج الفنانة أصالة، وتحدثت حول هذا الأمر خلال لقاء صحفي مصوّر بكاميرات برنامج "عرب وود".

وبعد أن وجهت الاتهامات لها، أكدت طافش أنها لم تكن هي سبب في أي خلافات قد وقعت بين أصالة وزوجها، وقالت في لقاء صحفي مع برنامج "عرب وود": "أصالة نفت الخبر وقالت إن الناس اللي بتطلع الإشاعات دي ناس فاضية وهم فعلا ناس فاضية".

من جهتها، كانت أصالة قد علقت للمرة الأولى قبل أيام على كل الشائعات التي تحدثت حول خلافاتها مع زوجها طارق العريان، وطالبت بعدم التدخل في حياتها الخاصة، مؤكدة أن العلاقة بينها وبين زوجها مستقرة وأي مشاكل تحدث بينهما هي مشاكل طبيعية تحدث بين أي ثنائي في العالم ولا داعي لكل هذه الضجة.

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