مراد بوز يلبي طلب طفله مريضة ويقدم لها هدية مميزة!

مراد بوز

قام الفنان التركي مراد بوز بلفتة إنسانية تجاه طفله تُعاني من مرض الصرع وقام بتحقيق امنيتها في امتلاك قبعته الخاصة، وذلك بعد قيام أحدى الحركات الطلابية والتي تهتم برعاية الاطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة بإيصال رغبة الفتاة والتي تُدعى "ديلارا" للنجم حول لقائه وامتلاك أحدى قبعاته.

وعلى الفور أرسل بوز واحدة من قبعاته للفتاة كما قام بتسجيل مقطع فيديو خاص لها قال فيه: "مرحباً عزيزتي ديلارا، أتمنى لك الشفاء العاجل، وأعتقد أننا سنلتقي وجها لوجه قريباً، انت تتابعيني وتعرفيني أحب هذه القبعة كثيرا، سأرسلها لك لتتذكريني بكل مرة ترتديها فيها، وتكون لحظة جميلة، أحبك كثيرا.. اعتني بنفسك جيدا ياحلوتي".

وعلى الصعيد الشخصي اعلن الفنان التركي مراد بوز عودته لحبيبته النجمة اصلي انفر بعد انفصال استمر لمدة 8 أشهر، وبالرغم من تصريحاتهما لأكثر من مرة عن صعوبة عودتهما وأن علاقتهما انتهت بشكل نهائي، إلا ان الثنائي عادا بشكل مفاجئ أسعد جمهورهما كما وكشفت بعض المصادر أنهما يستعدان للزواج قريبًا.

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