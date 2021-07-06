مراد يلدريم ووصلة رقص رومانسية برفقة إيمان الباني!

تداولت الصفحات التركية فيديو للمثل التركي مراد يلدريم برفقة زوجته المغربية إيمان الباني من حفل زفاف شقيقته.

مراد وإيمان شكلا مشكل رومانسي أثناء رقصة جمعتهما على أنغام الموسيقى التركية، وعلق الجمهور الذي تداول الفيديو كالتالي "فدوه للجمال والنزاك"..وتابع آخر "اكتر كوبل صادق"..وجاء في تعليق أحدهم "حلوين الله يهنيهم يعني فرق السما عن الأرض بين ايمان وبين بطمه".

زفاف مراد يلدريم

يذكر أن الثنائي تزوجا في عام 2016 بقصة حب مفاجئة وسريعة، وقد عقدت مراسم الحفل على الطريقة المغربية التقليدية وكان هنالك زفاف أيضاً على الطريقة التركية، وحول موضوع الإنجاب فقد واجهت إيمان العديد من المشاكل التي تسببت بإجهاض أطفالها لأكثر من مرة خلال السنوات الماضية والتي كان آخرها منذ أشهر قليلة.

إيمان الباني كانت ملكة جمال المغرب لسنة 2006، كما قدمت مجموعة من الأعمال التمثيلية منها مسلسل "نسيب الحاج عزوز"، وشاركت في فيلم "عمليات خاصة"، ولتنتقل بعد هذا إلى مجال الإعلانات والموضة في بريطانيا.

أما مراد يلديريم فقد عرفه الجمهور من خلال مسلسل "عاصي" والذي جمعه بالممثلة "توبا بوكستيون"، لتبدأ بعدها أسهمه في العالم العربي في الارتفاع وينال شهرة كبيرة، وعن آخر أعماله فقد كان بعد غياب أربع سنوات عن الشاشات بمسلسل جديد يحمل إسم "رامو"، وقد حصلت الحلقة الأولى على تقييم مرتفع، كما أنه احتل المرتبة الأولى كأكثر المسلسلات حديثًا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور قصة العمل حول شاب وعائلته يعيشون في حي فقير مليء بالمشاكل في أضنا، فيحاول الشاب أن يتخلص من الظلم المحيط به من خلال التمرد على العائلة التي يعمل تحت يدها والسير نحو هدفه حتى يقوم صديقه المقرب بخطأ كبير يقلب خططه ويجبره على أصعب قرار في حياته.

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