حسام حبيب يرد على اتهامات والده بفيديو وشيرين في أحضانه.. ويرفض مناداته بـ"والدي"!

نشر موقع الجرس تسجيل صوتي مثير للجدل والقلق لوالد الفنان حسام حبيب يكشف من خلاله عدة امور حول خطط ابنه للزواج من فتاة أخرى والحالة النفسية لزوجته للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وعلاقته الشخصية بها.

كشف حسين حبيب أن ابنه يخطط للزواج بفتاة أخرى أصغر عُمراً من شيرين لأنه يرغب بإنجاب الأطفال حيث أنها على مشارف الأربعين، كما وصف الفنانة بالمزاجية وغير المُستقرة نفسياً، وأنها "فتاة شعبية".



وأشار أن حسام يدير كافة حساباتها البنكية دون الرجوع لها وأنه يسرق مبالغ مالية من حسابها، حيث وصفه بـ"السم".

ومع موجة الغضب والقلق على حالة شيرين، خرج حماها عن صمته وأشار أن ما أثير كذب وافتراء،وقال: "الناس خرابة بيوت ده مش صوتي".

وبعد مرور 24 ساعة على هذه الجلبة، خرجت شيرين عبد الوهاب للرد بتسجيل صوتي، وقالت: "عايزة أطمن كل الناس الي بتحبني اني أنا بخير ومافيش أي خطر على حياتي...حسام جوزي ده إنسان من أنضف رجال الدنيا ومتربي ومحترم وبحبني أكثر من نفسي وما يستاهلش القسوة دي أبداً"

وتابعت: "هو الي بنالي شخصيتي وخلاني أعرف أتكلم وأعطاني الثقة، حسام بحبني أكثر من نفسوا وبخاف علي وعلى عيالي وما استفدش مني أبداً زي ما يقال..وبتمنى تدعولنا بالذرية الصالحة".

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الثاني ) pic.twitter.com/DoOOWlCQ0Z — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

حسام حبيب يرد على التسريب الصوتي الخاص بوالده

وبعدها بساعات، خرج حسام حبيب عن صمته للرد على والده وافتراءاته عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في "إنستغرام"، حيث نظهر شيرين تعانقه وإلى جانبهما تقف ابنتها، ويمكننا سماعه يقول: "إيه رأيكم وأنا بضحك على شيرين، وأخذت الكارد بتاعتها، إيه رأيكم فينا، حلوين صح؟ بكرة رح نعملكم فيديو من المحكمة".

وأشار حسام أنه لا يحب التحدث والرد على أي شيء يشاع حوله فأخلاقه لا تسمح له بذلك، لكن ما استفزه أن الأشخاص المقربين له هم من خرجوا بهه الافتراءات رغم عدم تواجدهم في حياته.



وأوضح أن هو من ساعد شيرين في فهم حقوقها، كما أنه ليس مسؤولًا عن أعمالها فهنالك شركة كبيرة محترفة مسؤولة عن إدارة أعمالها.

وأكَّد أن شيرين أقدم منه في المجال الفني وأنجح منه، لذا ليست بحاجة لشخص يخبرها ما يتوجب عليها فعله وخاصة بعد خبرتها الكبيرة.

وتحدَث عن لأشخاص الذين يحاولون استغلال شيرين عبد الوهاب، وقال: "أنا تزوجت شيرين عبدالوهاب وهى أنجح واحدة في الوطن العربى ولا تحتاج لأحد، وبالنسبة لأقرب الناس لينا هما هيفضلوا يعملوا الحاجات المستمرين فيها دى لأن الحنفية اتقفلت وهؤلاء غير أسوياء ومش من حق أي حد يتدخل في العلاقة بينى وبين زوجتى حتى أقرب الناس لى".

حسام حبيب وإيذاء والده له



وكشف حسام أن لديه مشاكل في الثقة بالآخرين بسبب الأذى الذي تعرَّض له سابقًا، وأشار أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للإيذاء من قبل والده، وقال: "إن هذا الشخص القريب جدا مش أول مرة يأذيني. وأسف إن بقول عليه هذا الشخص رغم قربه مني، كفاية وحسبي الله ونعم الوكيل وهذا ليس معناه ضعف وإذا استمر أنا قادر أجيب حقي بالقانون حتى لو كان قريب مني، والتسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت ووللأسف جاب سيرة والدتي رغم إنه الشخص اللى مخلفني ومنفصلين وكانت دائما تدعوني للسؤال عنه وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها".

حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية



كما تطرَّق للحديث عن الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، المسؤولة عن تسريب التسجيل الصوتي، مُشيرًا إلى أن شيرين ليست بحاجة أحد للدفاع عنها فهي تعلم كامل حقوقها، وطلب من أولئك الذين يحولون إيذائها بالابتعاد عنها وتركها تعيش بسلام مع عائلتها وأطفالها وفنها.

وبيَّن أنه لايهتم بصلة القرابة التي تجمعه بوالده، وخاصة أنه عمل على إثارة الفتنة وعمل على تشويه صورته، كما تحدَّث عن والدته بطريقة سيئة، وقال: "أمي والراجل يلي خلفني بقالهم 30سنة منفصلين، أمي هي الي ربتني وعلمتني ودايمًا كانت تقلي اسأل عليه مهما أزاك، وأنا فعلًا كنت بعمل كدا لآخر لحظة."

أمام بسبب غياب شيرين عن الساحة الفنية، كشف حسام أنها تحضر لشيء ضخم، وأنا غيابها لم يكن تضيعًا للوقت.

ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي



وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الفيديو، فكتب أحدهم: "ربنا يسعدكم و يبعد عنكم الاذى و النفوس المريضة و يبارك في حياتكم سوا و يرزقكم الذرية الصالحة".

وعلَّفت أخرى: "شيرين ماستسناهل برافو حسام خليك مع الحق وربي يسعدكم وببعدكم علي الناس الوحشة"

وكتبت أخرى: "و الله بكيت بعبرتي😢😢😢انا مصدقتش الاشاعة اساسا...لان شيرين محاطا بالاشاعات....ربي يبعد عنكم اولاد و بنات الحرام يارب".

وعلَّقت الفنانة درة على الفيديو قائلة: "برافو يا حسام ربّنا يحفظكم ويخليكم لبعض انت وشرين، ويبعد كل الناس الوحشة اللي بتحاول تفرّق كل إثنين بيحبو بعض".

نضال الأحمدية ترد على حسين حبيب

من جهتها، ردَّت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، التي ترأس تحرير مجلة الجرس، على ادعاءات حسين حبيب وكشفت تفاصيل جديدة بشأن التسريب الصوتي، حيث أكَدت أنه حقيقي فقد عمل محررو مجلتها على استدراج حبيب للحديث والحصول على التسجيل بشكل سري.

وأشارت أن ما أقدمت على فعله هو حق من حقوقها لأنها "تخترق شخصا ظالما"، وأن محرري مجلتها استغرقوا 6 أشهر في العمل الاستقصائي للحصول على الأدلة المادية.

وأوضحت الأحمدية أن حبيب استحق ما حدث له، وقالت: "لقد اعترف بكل شيء، وكشفنا وجهه الحقيقي، وطالما أنه ينفي أن هذا هو صوته في التسريب فبإمكانه التقدم بشكوى للمحكمة، خاصة وأننا أصبحنا في زمن بصمة الصوت". وأشارت أن رد شيرين يكذب افتراء حسين حبيب، حيث ترى أنها دافعت عن حسام وكذبَّت حماها بطريقة غير مباشرة. اقرأ ايضاً والد حسام حبيب يرد على الفضيحة.. القادم أعظم!

وأكَّدت الأحمدبة أنها ستقاضي حسين حبيب لاتهامها بالفسق وتكذيبه للتسجيل الصوتي.