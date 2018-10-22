مراد يلدريم يحتفل بعيد ميلاد زوجته بطريقة رومانسية مميزة!

مراد يلدريم وايمان الباني

قرر الفنان التركي الشهير مراد يلدريم الاحتفال بعيد ميلاد زوجته المغربية إيمان الباني الـ 37 من خلال رحلة رومانسية في في جزيرة موريتيوس.

ونشر يلدريم عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة رومانسية تجمعه بزوجته ظهرا فيها في أحد المناطق السياحية بالجزيرة مُرتديان ملابس خاصة للرحلات.

وينشر يلدريم باستمرار صور رومانسية تجمعه بزوجته عبر حسابه في إنستغرام والتي تُظهر مدى حبهما الكبير ومتانة علاقتهما، ومن جانبها تنشر الباني هي الأخرى صور لهما وفيديوهات.

وكان الثنائي قد احتفلا بزفافهما من خلال إقامة حفلين زفاف واحد في تركيا والآخر في المغرب العربي، على الطريقة التراثية المغربية.

وعلى الصعيد الفني كان الفنان التركي قد كشف لجمهوره أنه بصدد العودة للدراما قريبًا من خلال عمل جديد مميزة وصفه بالمفاجأة والتي سيكشف عنها قريبًا.