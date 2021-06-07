مرام البلوشي تصاب بسكتة قلبية...وفيديو من العناية المركزة!

ضجت المواقع الفنية بخبر إصابة الممثلة الكويتية مرام البلوشي بصدمة قلبية أدت إلى دخولها للمستشفى بوضع طارئ.

الممثلة تم تداول فيديو لها من داخل العناية المركزة كانت قد شاركته شقيقتها الفنانة هند البلوشي، وبدت مرام في الفيديو بحالة يرثى لها، وبحسب المتداول أن هذه الجلطة الثالثة التي تتعرض لها.

الجمهور والمشاهير بدورهم تمنوا الشفاء العاجل للمثلة وعلى رأسهم الناقدة الكويتية مي العيدان التي شاركت صُورة وأرفقتها بتعليق "الدعاء من القلب للفنانه الجميله مرام حيث تعرضت لجلطه بالقلب دخلت على اثرها العنايه المركزه بمستشفى الاميري الله يقومك بالسلامه يالغاليه ام علي ويردك سالمه لبيتك واعيالك والجدير بالذكر ان هذه الجلطه الثالثه التي تتعرض لها يارب ألطف وخفف واشفي وأعفي"

مرام البلوشي وعمرها!

يذكر أن البلوشي كانت قد حلت ضيفة مع الاعلامي العراقي صالح راشد وحينما سألها صالح الراشد عن عمرها واعتقاده أنها بعمر الأربعين، أجابت مرام البلوشي بطريقة انفعالية أنها ليست بالأربعين بل 43 عامًا وأنها تنظر إلى العمر كرقم لا أكثر، واستذكرت قول الأمهات قديما ان للفتاة سبع وجوه وكيف أن لكل مرحلة جمالها.

وأوضحت البلوشي أنها لم تدخل المطبخ منذ سبع سنوات، وأبنائها كبار ويعتمدون على أنفسهم، كما وصفت تربيتها بالوسطية فهي لا تعتمد القسوة، لكن تحاول على الدوام توجيههم وعدم تركهم يفعلون ما يريدون دون توجيه ونصح. وأشارت البلوشي إلى أن أبناء الجيل الحالي يتعرضون لأشياء أكبر من عمرهم، ولا يعيشون عمرهم الحقيقي، موضحةً أن هناك أفكاراً ومصطلحات يستخدمها أولادها لم تقلها هي حتى أصبحت امرأة كبيرة بالغة.

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