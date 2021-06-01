بطل فيلم 365 يعلن مثليته الجنسية ويشارك صُورة حميمية مع حبيبه من بعد ما أسر قلوب الفتيات!

صدم بطل فيلم 365 الممثل الإيطالي ​ميشيل موروني الجمهور بعد أن شارك صُورة جديدة له برفقة شاب إحتفالاً بيوم المثليين.

الصُورة أظهرت الشاب وهو يعانق ميشيل بطريقة حميمية وارفقها بتعليق "أنا كاذب"!..وأثارت الصُورة التي حققت أكثر من 2 مليون إعجاب صدمة مُعجبات الممثل واللواتي اعتبرنه "كراش" طوال الفترة الماضية.

ميشيل كان قد كسب شهرة جماهيرية من فيلمه "DNI 365" والذي وُصف بأنه فيلم إباحي بحت ولا يملك أي رسالة في مضمونه، إلا أن ذلك لم يمنع الفيلم من تحقيق مبيعات عالية وشهرة كبيرة خاصةً في الوطن العربي.

أما عن العمل الذي حمل طابع درامي رومانسي فتدور قصته حول امرأة شابة تدخل علاقة لا حب فيها إذ تقع أسيرة لرجل صقلي مهيمن يسجنها ويمنحها 365 يومًا لتقع في حبه ضمن صراع مع رغباتهما الجنسية.

الممثل كان قد حل ضيفاً على دبي منذ مدة جيدة ونال تكريم من اللجنة التي استقبلته إضافةً إلى جولة سياحية في عدة مناطق من بينها حديقة الحيوانات، ونالت زيارة الممثل الكثير من الإنتقادات بسبب الحفاوة التي حظي بها.

زوجة بطل فيلم 365 !

يذكر أن ميشيل كان متزوجاً من ربى سعادة التي تحمل الجنسية اللبنانية في عام 2014، وأثمر هذا الزواج عن طفلين هما ماركوس الذي وُلد في نفس العام وبراندو الذي وُلد في عام 2017، إلا أنَّ زواجهما لم يستمر أكثر من ذلك لينفصلا عام 2018 وهو الأمر الذي كان له تأثير على نفسية مورون ودفعه للعيش في قرية صغيرة بعيداً عن الناس قبل أن يعود إلى الأضواء بالفيلم الأخير.

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