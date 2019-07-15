مروان خوري آخرهم.. فنانون اعتذروا عن إحياء حفلاتهم الغنائية في اللحظات الأخيرة

قبل ساعات من موعد الحفلات المنتظرة يفاجأ الجمهور باعتذار المطربين دون سابق إنذار، قبل أن تنكشف الأسباب لاحقًا ويتبين أنها ظروف قاهرة حالت دون ذلك.

كان آخر هؤلاء النجوم، الفنان اللبناني مروان خوري الذي اعتذر بشكل مفاجئ عن حفله الغنائي الذي كان مقرر إقامته بالعاصمة

اللبنانية بيروت، الجمعة 12 يوليو لظروف قاهرة قبل أن يتبين أن والدته كانت مريضة بشدة.

مروان خوري ليس أول النجوم الذين أجبرتهم الظروف على إلغاء حفلاتهم، فقد سبقه كثيرون، وهو ما يرصده "البوابة" في السطور القادمة:

ماجد المهندس

في مارس الماضي أعلن الفنان العراقي ماجد المهندس، اعتذاره عن الحفل الذي كان من المقرر إقامته بمملكة البحرين لظروف طارئة.

وكتبت صفحة روتانا على "إنستغرام" بيانًا رسميًا، يقول: "يعتذر المهندس عن مشاركته في الحفل المقرر بتاريخ 14 مارس ضمن مهرجان ربيع الثقافة بمملكة البحرين لظروف طارئة".

وجاء اعتذار المهندس عن الحفل، تزامنًا مع أنباء تعرضه لحادث سير في المملكة العربية السعودية.

إسماعيل مبارك

وفي 26 أبريل الماضي، اعتذر الفنان السعودي إسماعيل مبارك، عن عدم إحياء حفله الغنائي والذي كان مقررًا بمدينة ينبع في المملكة العربية السعودية، لظروف خاصة تعرض لها.

وكتب مبارك، عبر حسابه الخاص على "تويتر": "جمهوري العزيز، أعتذر لكم عن حضوري الحفل الذي سيقام في ينبع يوم الجمعة 26 أبريل ضمن حفلات السعودية لظروفي الخاصة".

رابح صقر

كما اعتذر مواطنه الفنان السعودي رابح صقر عن إحياء حفل "هلا فبرار" في دولة الكويت قبل بدءها بأسبوع واحد فقط، ما وضع الشركة المنتجة في أزمة.

ولم يبرر الفنان سبب إلغائه المفاجئ للحفل في هذا الوقت الضيق غير أنها ظروف خاصة.

وقدم صقر اعتذارًا رسميًا لجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عبر فيه عن أسفه ووعد جمهوره بوجوده في السنوات المقبلة، واستعانت الشركة المنظمة بالنجم اللبناني وائل كفوري، لإنقاذ الموقف ليحل مكان الفنان رابح صقر.

أيمن زبيب

وفي أواخر عام ٢٠١٨ اعتذر الفنان اللبناني أيمن زبيب عن إحياء حفله في مهرجانات ميروبا.

وبرر منظمو الحفل الأمر بأن زبيب تغيّب لأسباب صحية، كما أنهم ردوا المال الذ دُفع مقابل البطاقات.