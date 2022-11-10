مروة الأزلي: زوجي الأول خانني مع أعز صديقاتي.. والثاني كان متزوجًا خارج مصر

صدمت الفنانة المصرية مروة الأزلي المشاهدين بعد الكشف عن تفاصيل صادمة حول طليقها الذي انفصلت عنه بعد عام على زواجهما.

مروة الأزلي تكشف تفاصيل صادمة عن طليقها الثاني

كشفت مروة الأزلي خلال حلولها ضيفة في برنامج "نص الكلام" أنها طلبت الطلاق من زوجها الثاني، الذي كان من خارج الوسط الفني، بعدما علمت بزواجه من سيدتين أخرتين خارج مصر، وأوضحت أن زواجهما استمر لمدة سنة كاملة، ويعتبر الزواج الثاني لها وكان أشبه بقصة حب.

وتابعت الأزلي أنها اكتشفت خيانته لها، وزواجه من واحدة في العاصمة البريطانية لندن وأخرى في دبي، إلَّا أن ثلاثتهن لم يعلمن بهذا الشيء.





مروة الأزلي وطريقة اكتشاف خيانة زوجها الثاني

وعن كيفية وصولها لهذه الحقيقة الصادمة، أوضحت أنها اخترقت هاتفه المحمول بسبب خياناته المستمرة لها مع نساء أخريات غير زوجاته، فكل شيء يصل هاتفه من رسالة أول صورة يصل هاتفها كذلك، وأضافت: "أكتشفت من هنا انه متجوز، ولم عرفت في حد قريب منه قالي على الجوازة التانية، وبلغت واحدة منهم انه متجوز واتطلقت إلى هي انا اكتشفتها".

وعن رد فعله بعد مواجهتها إياه بالحقيقة، أشار إلى أنه لم يقدم على فعل شيء حرام، وإخفائه أمر زواجه من أجل الحفاظ على علاقتهما.

مروة الأزلي تتعرض للخيانة من أعز صديقاتها

أما عن زواجها الأول، كشفت الأزلي أنه استمر عامين، لكنهما انفصلا بعد محاولات طليقها في طمس شخصيتها ومنعها من التمثيل والدراسة، لافتةً إلى أنه أقدم على خيانتها مع أعز صديقاتها في الساحل، وواجهت الإثنين لكنها سامحته بسبب حبها له وغفرت لصديقها لأنها لم ترَ أنها الملامة في الموضوع.