مروة راتب تطلي نفسها بالأزرق وتتحول إلى أفاتار!

صدمت الممثلة السورية المقيمة في الإمارات، مروة راتب، متابعيها بتحولها من بشرية إلى كائن فضائي أزرق اللون كما في الفيلم العالمي Avatar.

أطلت مروة راتب على متابعيها في فيديو مُثير للجدل، حيث طلت جسدها كاملًا باللون الأزرق، وركَّبت أذنين مدببتين، كما ارتدت شعر مستعار أسود مسرَّح على شكل ضفائر رفيعة، بينما ارتدت فستانًا بنياًا ابتصميم غريب جاء على شكل طبقات.

وكالعادة لا بد أن تتغزل رابت بجمالها وجمال جسدها ممتلئ الأرداف، كما لابد أن تشير إلى أن جميع السيدات يقلدنها في شكل جسدها؛ لهذا السبب قررت مغادرة كوكب الأرض والبحث على موطن جديد.

وقالت راتب في الفيديو: "أكيد كلكم تعرفون أنا منو.. أنا الأسطورة مروة راتب اليوم قررت أصير أفاتار وأغادر كوكب الأرض.. قررت أنظم لقبيلة باندورا الأفاتارية لأني ما لقيت أحد ينافسني على كوكب الأرض في جمالي في أنوثتي وفي ذكائي.. فقلت يمكن في عالم الأفاتار حد ينافسني".

وتابعت: "لكن أخاف الأفاتريات يغارون مني ويقلدوني ويحاربوني متل ما صار على كوكب الأرض، بس ما حد يقدر يكون متل مروة راتب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الذي شاركته مشهورة سناب شات بشكل ساخر، فكتبت إحداهن: "يااخي ترا ملينا سماجه كأنها تسوي مسرحية اطفال .. تبي تصير ترند بأي طريقه بالسماجه بالضحك عليها بثقالة الدم اهم شي تبي احد يتكلم عنها".

وعلَّقت أخرى: "عالم الافتار خذوها ولا تردونها خلوها عندكم"، وأضافت إحداهن "الله يعطيني اصرار هالادمية حرفيا تحس نفسها محور الكون".



وكانت مروة قد أجرت مؤخرًا عملية نحت جديدة لتعديل شكل جسدها، ونشرت فيديو قائلة: "اليوم سأسويعملية تحديد في الجسد، وفي الوقت الأخير صار شكل جسمي أوفر من ناحية الخصر، واليوم سأجري عملية لتحديد شكل الجسد ليصير الشكل أنعم".