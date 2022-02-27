جيجي حديد بإطلالة غريبة مستوحاة من ديكورات القصور.. والجمهور يشبهها بمروة راتب

أقام مصمم الأزياء جيرمي سكوت عرضاً مميزاً في أسبوع الموضة في ميلانو، وكان عرض الأزياء ملفت للغاية حيث استوحيت فكرته من ديكورات القصور بطريقة عرض ثلاثية الأبعاد.

جيجي حديد بإطلالة غريبة

وكانت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الاصول الفلسطينية وشقيقتها "بيلا حديد" ضمن طاقم عرض الأزياء في أسبوع الموضة في ميلانو، وارتدتا أغرب التصاميم على المسرح.

وظهرت جيجي وهي ترتدي تصميم غريب مستوحى من ديكور القصور والحفلات الراقية وبطريقة ثلاثية الأبعاد، حيث جاء بقصة الباكلس من الأعلى ومنتفخ من الجوانب.

وكان هناك العديد من عارضات الأزياء اللواتي ظهرن بتصاميم من ديكورات القصور والاكسسوارت التي توضع في القصور بمظهرثلاثي الأبعاد.

رأي المتابعين بإطلالة جيجي حديد

اندهش المتابعون من اطلالة عارضة الأزياء الشهيرة والتي وصفها البعض بأنها صادمة وتشبه الساعة الرملية، كما أن البعض الآخر من المتابعين العرب استذكروا بطريقة ساخرة الفنانة ونجمة السوشال ميديا المثيرة للجدل مروة راتب، والتي تملك اغرب جسد حيث تشتهر بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية والذي دائما يعرضها للهجوم والانتقاد من قبل الجمهور

انفصال جيجي حديد وزين مالك

يشار بان عارضة الأزياء جيجي حديد أنجبت طفلتها الأولى خاي في العام الماضي من النجم العالمي زين مالك، ولكن حدث شجار قوي بين زين مالك ووالدة جيجي حديد يولاندا حديد.

الامر الذي أدذى الى انفصال جيجي عن زين ورفع دعوى قضائية ضد زين مالك اتهمته فيها بالاعتداء على والدتها والشتم.