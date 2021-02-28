تامر حسني وبسمة بوسيل إلى الواجهة مجدداً.. اشتعلت حرب الغيرة!

عاد موضوع خلاف الفنان المصري تامر حسني مع زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل لتصدر الحديث مجدداً وهذه المرة حول موضوع الانفصال.

وشارك تامر عدة صُور له من أخر حفل كان قد أحياه في مصر وأغلب الصُور كانت مع المعجبات، وفي نفس الوقت شاركت بسمة فيديو لها برفقة أحد الشبان والذي قيل أنه صديق العائلة وبدت غاية في السعادة وهي تقفز وتضحك بطريقة وُصفت بأنها صد ورد.

سبب وصف الموضوع الخلاف القديم بينهما الذي كان قد انتهى بتصريح طلاق من قبل بسمة بمنشور جاء فيه "لكل الناس الي بتبعتلي صور وفيديوهات لـ تامر وشايفه انو مش يعاملني بإحترام سواء في صور أو فيديوهات..يا ريت تبطلوا تبعتوا عشان مش فارقلي أي صور..وكمان أحب أعرفكوا انو احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق..لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة..بالتوفيق للجميع"!

وبالرجوع لتصريح بسمة تبين أن المعجبين أرسلوا لها صور لـ تامر برفقة المعجبات، وبسبب وضعيات الصور القريبة والحميمة نوعاً ما اضطرت للخروج عن صمتها والإعلان عن الانفصال بهذه الطريقة. الصور التي انتشرت لـ حسني كانت من مناسبة قريبة وبالتحديد حفل عيد ميلاد أحد أصدقائه.

واعتبر الجمهور بدوره أن الصور طبيعية خاصةً أنه فنان معروف وله معجبات وبسمة بالتحديد أكثر من يعرف ذلك لأنها تزوجته وهو في أوج شهرته وكانت المعجبات وقتها يحطن به في كل ظهور علني.

فيما رجح البعض أنها ربما شعرت بالغضب من احتفاله على الرغم من أنهما في مرحلة الانفصال وتوقيع أوراق الطلاق.

يذكر ان الثنائي كانا قد تزوجا من 8 سنوات، ورزقا بـ 3 أطفال هم "تاليا، أماليا" وإبنهما آدم الذي كان قد رزق به منذ حوالي العامين وشارك الخبر بتغريدة جاء فيها "زوجتي حبيبتي بسمة ربنا يخليكي ليا ويخلي لينا اولادنا ويحفظهم ويحفظ كل اولاد العالمين ويخلينا ليهم يارب"... وتابع: "الحمدلله رزقنا الله يوم ٢٢/١٠/٢٠١٨ بمولودنا الثالث آدم عقبالكم كلكم".

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