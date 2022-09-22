مروة راتب عبر السنيين .. فيديو يرصد التغييرات الكبيرة في شكلها والجمهور مصدوم

نشرت إحدى الصفحات المعنية باخبار المشاهير فيديو يرصد التغيير الكبير في شكل الفنانة مروة راتب خلال السنوات الماضية، والذي ظهرت فيه بشكل مختلف تمامًا عن شكلها الحالي.

فيديو متداول يٌظهر مروة راتب عبر السنيين

اظهر الفيديو الذي جرى تداوله بشكل كبير الفنانة مروة راتب عبر السنيين والتغييرات الكبيرة التي طرات على شكلها، حيث بدت في بدايات الفيديو شخص مختلف تمامًا.

وظهرت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات في بداية الفيديو بشكل مختلف تمامًا، خاصة من ناحية الجسد، حيث كانت راتب بدون الجوانب الكبيرة التي تشتهر بها.

ورصد الفيديو شكل الفنانة السورية المقيمة في الإمارات والتي اشتهرت من خلال الاعمال الخيلجية منذ عام 2012 وصولًا إلى العام الحالي.

الجمهور يتفاعل مع فيديو مروة راتب عبر السنين

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو مبدين صدمتهم بالتغيير الكبير على شكلها، فيما اكد العدد الأكبر أنها كانت اجمل في الماضي معبرين عن استغرابهم بالتغييرات الكبيرة التي أحدثتها في جسدها.

وجاء في التعليقات: "يا عزاا هاي نفسها زين شلون تحلف تكول طبيعي مو فيديواتها موجودة؟؟!"، وفي تعليق آخر: "ماتغيرت كتير بالاصل غير طريقه المكياج الاوفر والشعر الاوفر والجسم الاوفر لازم تغير اسما لمروى اووفر"

وقالت متابعت: "ياريت ترجع حلوة مثل قبل و تفكر عدل و تترك اراء الناس و الشهرة الي مالها قيمة"، فيما قالت آخرى: "كانت طبيعية وجميلة تحتاج لعملية تجميل فقط في الأنف صارت كائن مو طبيعي هيك جمال"