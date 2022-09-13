مروة راتب تتحول لساحرة.. وتعويذة لتغيير منتقداتها إلى ضفادع

دائمًا ما تحاول مشهورة السوشال ميديا مروة راتب إثارة الجدل بين الحين والآخر أكان ذلك بإطلالاتها الغريبة، أو تصريحاتها المثيرة للجدل، فضلًا عن شكل جسدها الأسفلي الذي يعتبر موضع سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مروة راتب تتحول لساحرة

وقررت مروة راتب الخروج على متابعيها على هيئة ساحرة ترتدي فستانًا أبيضًا مُزيَّنًا بريش وردي، بينما سرَّحت شعرها على شكل تموجات انسدلت على جانبي كتفها، وزيَّنته بريش أبيض طويل وتاج كريستالي صغير.

واعتمدت مكياج ملفت من درجات الوردي والبنفسج الغامق، وأحمر شفاه نود برَّاق.

وابتدأت راتب الفيديو بتعويذة سحرية "سلاكادو لامينشكبوه لابيبيدي ببدي بو" للـ "الجنية العرابة" في فيلم سندريلا، في حين تتمايل ممسكةً قناعًا أبيض وعصا يد مصنوعة من الريش تستخدمها كعصا سحرية.

وكشف مروة راتب أن أمنيتها هي تحويل فتيات الكرة الأرضية إلى شبيهات لها، بشكلها وأنوثتها وقوامها ودلعها ورقتها، أما اللواتي لا يردن ذلك فتتمنى تحويلهن إلى ضفادع.





مروة راتب تتحول إلى أفاتار