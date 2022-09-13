مروة راتب تتحول لساحرة.. وتعويذة لتغيير منتقداتها إلى ضفادع

دائمًا ما تحاول مشهورة السوشال ميديا مروة راتب إثارة الجدل بين الحين والآخر أكان ذلك بإطلالاتها الغريبة، أو تصريحاتها المثيرة للجدل، فضلًا عن شكل جسدها الأسفلي الذي يعتبر موضع سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
مروة راتب تتحول لساحرة
وقررت مروة راتب الخروج على متابعيها على هيئة ساحرة ترتدي فستانًا أبيضًا مُزيَّنًا بريش وردي، بينما سرَّحت شعرها على شكل تموجات انسدلت على جانبي كتفها، وزيَّنته بريش أبيض طويل وتاج كريستالي صغير.
واعتمدت مكياج ملفت من درجات الوردي والبنفسج الغامق، وأحمر شفاه نود برَّاق.
وابتدأت راتب الفيديو بتعويذة سحرية "سلاكادو لامينشكبوه لابيبيدي ببدي بو" للـ "الجنية العرابة" في فيلم سندريلا، في حين تتمايل ممسكةً قناعًا أبيض وعصا يد مصنوعة من الريش تستخدمها كعصا سحرية.
وكشف مروة راتب أن أمنيتها هي تحويل فتيات الكرة الأرضية إلى شبيهات لها، بشكلها وأنوثتها وقوامها ودلعها ورقتها، أما اللواتي لا يردن ذلك فتتمنى تحويلهن إلى ضفادع.
مروة راتب تتحول إلى أفاتار
وفي وقت سابق، صدمت الممثلة السورية المقيمة في الإمارات متابعيها بتحولها من بشرية إلى كائن فضائي أزرق اللون كما في الفيلم العالمي Avatar.
وطلت مروة جسدها كاملًا باللون الأزرق، وركَّبت أذنين مدببتين، كما ارتدت شعر مستعار أسود مسرَّح على شكل ضفائر رفيعة، بينما ارتدت فستانًا بنياًا ابتصميم غريب جاء على شكل طبقات.
وتغزلت رابت بجمالها وجمال جسدها الممتلئ بالأرداف، كما لابد أن تشير إلى أن جميع السيدات يقلدنها في شكل جسدها؛ لهذا السبب قررت مغادرة كوكب الأرض والبحث على موطن جديد.
وقالت راتب في الفيديو: "أكيد كلكم تعرفون أنا منو.. أنا الأسطورة مروة راتب اليوم قررت أصير أفاتار وأغادر كوكب الأرض.. قررت أنظم لقبيلة باندورا الأفاتارية لأني ما لقيت أحد ينافسني على كوكب الأرض في جمالي في أنوثتي وفي ذكائي.. فقلت يمكن في عالم الأفاتار حد ينافسني".
وتابعت: "لكن أخاف الأفاتريات يغارون مني ويقلدوني ويحاربوني متل ما صار على كوكب الأرض، بس ما حد يقدر يكون متل مروة راتب.
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