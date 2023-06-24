مرور 13 عامًا على انتحار سمر في "العشق الممنوع".. والجمهور يعيد استذكار العمل

يحظى المسلسل التركي العشق الممنوع بشعبية كبيرة في تركيا والوطن العربي، وصلت شعبية العمل وحب الجماهير له، لاستذكار موعد انتحار الشخصية الرئيسية "سمر" التي جسدها بيرين سات في الحلقة الأخيرة من المسلسل الذي شكل ظاهرة.

13 عامًا على انتحار شخصية سمر في العشق الممنوع

عبر الجمهور الواسع عبر مواقع السوشال المختلفة التركية والعربية عن حبهم وعشقهم الكبيرة لمسلسل العشق الممنوع من خلال استذكار أبرز حدث فيه وهو نهايتة وانتحار سمر "بيرين سات".

وبدأ الجمهور بتداول مقاطع مختلفة من العمل بما فيها مقطع الانتحار والحديث عن أهمية وشعبية هذا العمل الذي لم يتفوق عليه أي مسلسل حتى هذه اللحظة.

وحظ

قصة مسلسل العشق الممنوع

يروي المسلسل الذي عرض عام 2008 قصة رجل الأعمال عدنان ولديه ابنة شاب وطفل في المراهقة، الذي يقرر الزواج من فتاة شابة بعمر ابنته تدعى "سمر" بعد وفاة زوجته.

وبعد أن تدخل سمر قصر زوجها تقع في حب ابن شقيقه وخطيب ابنته مهند وجسد دوره كيفانش تاتلينوغ لتعيش معه قصة حب مستحيلة.

يبادلها مهند نفس المشاعر لكنه في النهاية يقرر الارتباط بخطيبته نيهال "هازال كايا" وفي يوم زفافه تنهي سمر حياتها.

وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بعد دبلجته إلى اللهجة السورية في الوطن العربي، حيث كان من أوائل الأعمال التي تمت دبلجتها، حتى ان بيرين سات عرفت عربيًا باسم سمر لسنوات طويلة، فيما عرف كيفانش باسم مهند.