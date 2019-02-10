مريم أوزرلي تنشر صور رومانسية تجمعها بالمنتج السعودي محمد التركي!

مريم أوزرلي

نشرت الفنانة التركية مريم اوزرلي مجموعة صور تجمعها بالمنتج السعودي محمد التركي وظهرت اوزرلي في الصورة بأحضان المنتج السعودي والذي تواجد في برلين وقضيا وقتًا رومانسيًا مميزًا سويًا ومن خلال تعليقها أكدت أوزرلي على متانة الصداقة بينها وبين التركي.

وتفاعل الجمهور مع الصور متسائلين عن طبيعة العلاقة التي تجمع اوزرلي بالمنتج السعودي محمد التركي خصوصًا أن الصور كشفت أن علاقتهما مميزة وغير عادية.

وكانت أوزرلي قد أثارت الجدل بوقت سابق وشائعات حول علاقة حب تجمعها بالفنان الأردني باسل الزارو بعد انتشار العديد من الصور التي جمعتهما خصوصًا أنهما تواجدا في عدد من المناسبات الخاصة.

إلا ان أوزرلي نفت وقتها كل الشائعات عن وجود علاقة تجمعها بالزارو مؤكدة أن ما يجمعهما مجرد صداقة عادية وانها لا تفكر بالارتباط.

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