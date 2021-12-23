مريم الركابي تكذب إلهام الفضالة "لم تتكفل بعلاجي".. والأخيرة ترد!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر الشابة مريم الركابي، المعروفة باسم الأميرة مريم، التي تعرَّضت للتشوه نتيجة إقدام شاب لا يتسم بالإنسانية بسكب الأسيد على وجهها وجسدها بعدما رفضت طلبه بالزواج.

وقد تحولت قضية مريم الركابي لقضية رأي عام بعد مرور سبعة أشهر على مأساتها، حيث طالبت المجتمع المحلي بمساعدتها في رحلة علاجها وإنزال أقسى العقوبات بحق الجاني، وكان من بين أولئك الذين أعلنوا عن تقديم يد العون والتكفل بعلاجها الفنانة الكويتية "إلهام الفضالة" التي أشارت في إحدى المنشورات أنها تتطوع لمساعدة الشابة.

وخرجت مريم الركابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتكذيب ما تم تداوله حول تكفل إلهام الفضالة بمبلغ مالي من أجل علاجها، مؤكدة أن الفنانة لم تتواصل معها رغم مرور 3 أيام على تصريحاتها، وظهرت في فيديو تقول: "شكرًا لكل شخص ساعدني، حبيت اوضحك بخصوص الفنانة إلهام الفضالة، نشرت خبر انها متكفلة بالعلاج، بي لكن اني دزيتلها وماكو أي رد واتصلت عليها أكتر من مرة بس ما جاوبتني".

وتابعت: "لا أجاني مبلغ من عندها ولا هي متكفلة فيه، يعني الخبر كذب".

رد إلهام الفضالة على مريم الركابي



من جهتها، شاركت إلهام مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" للرد على الأميرة مريم، حيث أوضحت أنها تشعر بالسوء تجاه الفتاة ولا تلومها على تسرعها وما صرحت به، حيث قالت: "هي في وضع نفسي تعبان جدا وعلى امل ان حياتها ترجع طبيعية وحياتها ترجع طبيعية فلا الومها لما تكون مستعجله في قرارها وما ترضى في يوم ويومين وثلاثة".

وبررت إلهام تأخرها على مساعدة الفتاة بسبب انشغالها بأعمالها وتلقيها عشرات الاتصالات من العراق ممن يتظاهرون أنهم مريم، وأضافت: "الانسان يتأخر يوم يومين ثلاثة مو غلط يعني شوي هي استعجلت بس ما يخالف حبيبتي وانت من عمر ابنتي وادري بالوضع اللي انت فيه وادري في نفسيتك".

وأضافت: "انا لما اطلعت وقلت ابغي اساهم من طيب خاطري ما حد جابرني والعالم متروسة مشاهير يقدر اي واحد يسوي شيء".

إلهام الفضالة تساهم في مساعدة الأميرة مريم

ولم يكن تبرير إلهام الفضالة مقنعًا لمتابعيها، خاصة أنها حينما عرضت مساهمتها ادعت أنها وصلت لحساب الفتاة الرسمي بعدما عمل متابعوها على الإشارة إلى حسابها على أحد صور الفتاة، وقالت: "طبعًا مشكورين حق كل اللي دشوا علي منشنوني على حساب البنت، لقيته وان شاء الله راح اتواصل وياها، وشكرا للي منشنوني على حسابها وعرفوني طريقة التواصل معها".

تفاعل رواد مواقع التواصل مع تصريحات إلهام الفضالة



وأثارت تبريرات إلهام الفضالة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت إحداهن معلقة: "والله الي بيسوي خير مايطلع ويقول عطوني رقمها الحين اي واحد تبينه تقدرين تجبين رقمه وبعد اذا كنت مشهور وايد سهله ، الي يبي يسوي شي مولازم الدنيا كلها تعرف شوفوني انا بعطي وبسوي".

وكتبت أخرى: "البنيه يدها بالنار الدقيقه عندها شهر مو مثل اللي ايده بالماي الله يشفيها ولايبلانا".

وعلَّقت أخرى: "يعني مريم حسين احسن منها بس يبغو حد يمدحهم وشهره اونه فاعلات خير ومن متى اصلا ساعدو حد زط وبخل فيهم".