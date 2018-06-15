مريم اوزرلي

بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له الفنانة التركية مريم أوزرلي بسبب التغيير الغير موفق في وجهها بعد قيامها بحقنه بالبوتوكس، وانتقاد الجمهور لها معلقين أنها كانت أجمل قبل البوتوكس.

قررت التركية أوزرلي الرضوخ لطلب جمهورها والصحافة تصحيح الأمر وإزالة المواد المحقونة في وجهها وشفتيها والعودة إلى شكلها الأصلي، حيث سافرت إلى مدينة اسطنبول التركية لزيارة طبيبها الخاص وقامت بتعديل ما حصل في وجهها والعودة إلى شكلها الأصلي الذي احبها جمهورها به.

وبالفعل تداول عدد كبير من جمهورها صورة جديدة لها ظهرت فيها بشكل طبيعي وعادت إلى ملامحها الأصلية الجميلة، بعدما ازالت أثار المواد التي نفخت وجهها بطريقة مبالغ فيها ولم تناسبها.