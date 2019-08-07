أحلام تكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد..وتطلب الدعاء لها

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام قلق الجمهور بعدما كشفت خلال الأيام الماضية عن التطورات الصحية الخاصة بالإعلامية الكويتية فجر السعيد، حيث أنها تعرضت مؤخرًا لوعكة بعد إجرائها لعملية "تحويل مسار" وظلت منذ ذاك الوقت في المشفى في حالة خطرة.

ولكن على الرغم أن أحلام تقوم بشكل يومي بنقل آخر التطورات على الحالة الصحية لفجر السعيد، إلّا أن آخر ما كتبته عبر حسابها على إنستغرام أثار القلق لدى البعض، حيث قالت: "الله إنها في رعايتك فاحفظها ونجها مما تعانيه وخفف عنها يا رب..ادعوا لها محتاجة اليوم لدعاكم..يا رب احفظها يا رب".

وبحسب التقارير الصحفية المتابعة عن كثب، كانت الكاتبة والإعلامية فجر السعيد قد تعرضت لتسمم في الدم نتيجة خطأ طبي بعد إجرائها لعملية "تحويل مسار"، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي أخبار واضحة حول حالتها الصحية.

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