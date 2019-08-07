لهذا السبب منعت هند صبري طفلتيها من مشاهدة فيلمها الجديد "الفيل الأزرق 2"!

أوضحت الفنانة التونسية هند صبري الأسباب التي دفعتها لمنع ابنتيها "عاليا و"ليلى" من مشاهدة أحدث أعمالها في الفيلم الجديد "الفيل الأزرق 2"، حيث أن الفيلم تضمن مشاهد ولقطات لا يجب أن يشاهدها إلّا الأشخاص البالغين لأنها مرعبة في بعض الأحيان وصعبة على من هم في سن صغيرة.

وعلقت هندي صبري قائلة: "لا أقدم عملًا لا تشاهده ابنتاي، لكنهما ستريانه بعد عدة سنوات، لأنه فيلم رعب وهما صغيرتان على هذه النوعية".

يشار إلى أن هند صبري شاركت في فيلم "الفيلم الأزرق 2" إلى جانب كل من النجم كريم عبد العزيز، نيللي كريم، إياد نصار، وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وتم عرضه منذ فترة وجيزة في دور السينما في مصر ونال على رد فعل جيدة من قبل الجمهور.

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