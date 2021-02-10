مريم حسين تشارك الصُور الأولى لوجه ابنتها الوحيدة.. هل تشبه والدتها!

احتفلت الممثلة المغربية مريم حسين أمس بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة "أميرة" من زوجها السابق عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل.

وشاركت مريم ولأول مرة صُور واضحة لوجه ابنتها التي أتمت عامها الرابع وارفقت الصُور تعليق "انت ابنة إيجابية وساحرة ورائعة للغاية، أنا فخور جدًا لأنني اناديكي بـ ابنتي لأنه لا يمكن لأي شخص آخر أن يقارن بك...عيد ميلاد سعيد لابنتي الصغيرة المثالية"!

وهنأ الجمهور بدوره مريم بمناسبة عيد ميلاد ابنتها وعلقوا على أن الفتاة الصغيرة تبدو نسخة عن والدتها أيام الطفولة كما تساءلوا أيضاً عن سبب تغير مريم لرأيها بعد ان كانت قد أعلنت سابقاً أنها لن تشارك صُور وجه طفلتها لترد بـ "غيرت رايي مع تغيير السنة".

يذكر أن مريم حسين تزوجت من فيصل الفيصل عام 2016 بعد أن تم التعارف بينهما من خلال تعاونهما في مسلسل "البيت الكبير"، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "أميرة"، وانفصلت عنه عام 2017 وسط فضائح وتهديدات واتهامات بالخيانة خاصةً أن مريم أنجبت بعد 7 أشهر فقط من زواجها.

بعدها بفترة اعتذر فيصل عن كل الإساءات التي وجهها لـ مريم واكتفت الأخيرة بحذف كل التعليقات التي هاجمت فيها زوجها السابق وصرحت إن سبب طلاقهما هو خيانته لها. ومن ثم صدر قرار بسجن فيصل الفيصل لحوالي العام والثلاثة أشهر بتهمة سوء إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي والتشهير بـ مريم.

من جهة أخرى، كانت مريم قد تصدر الحديث منذ مدة بعد تداول فيديو طريف لها عندما كانت برفقة شقيقها ووالدتها أثناء تواجدهم داخل أحد صحارى الإمارات، وكانت مريم تحاول أن تغلق النافذة عندما اقتربت "الجمال أو الأبل" من السيارة إلا أن شقيقها منعها فأدخل الإبل رأسه داخل السيارة من جهة مريم أثناء تقديم والدتها الطعام له وسط صراخ مريم خوفاً منه.

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