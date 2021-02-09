انت مين بحلقته الأخيرة غداً..وهؤلاء النجوم هم من وراء الشخصيات الغامضة!

وصلنا لنهاية المشوار!

ستعرض غداً الأربعاء 10 من شهر فبراير الحلقة الأخيرة من البرنامج الترفيهي بموسمه الأول والذي يضم بلجنة التحكيم كل من النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، النجم السوري قصي خولي، الممثل المصري حسن الرداد ومقدم البرامج السعودي مهند الحمدي.

ثلاث شخصيات وصلت للمرحلة النهائية وهم "شخصية الأفعى، شخصية شيتة، وشخصية الذئب" بعد منافسة شرسة وأداء ملفت للنظر وتحدي كبير ضمن باقي الشخصيات التي غادرت الحلقات السابقة بالتدريج.

الجمهور ينتظر بصبر حلقةً غداً للتأكد من التخمينات المتداولة حول النجوم المختبئين وراء هذه الشخصيات وبالأخص شخصية الأفعى التي شكلت جدلاً كبيراً بين أن يكون النجم المصري إيهاب توفيق ورائها أو مقدم البرامج الترفيهية رامز جلال، على عكس شخصية الذئب التي باتت مكشوفة للجمهور منذ الحلقات الأولى والتي هي الفنانة السعودية وعد، أما شخصية شيتا فقد كان الإجماع الأكبر أنها النجمة الجزائرية أمل بوشوشة.

حلقت الأسبوع الماضي شهدت مغادرة شخصية الطاووس التي قدمت عرضًا لا ينسى خلال الفترة السابقة وأبهرت اللجنة والجمهور، ويمكن القول أن شخصية الطاووس كان مُتوقعًا من يقف وراءها منذ بداية البرنامج وهي الفنانة السورية ديمة قندلفت.

اللجنة نوعاً ما لم تكن مصدومة بالنتيجة ما عدا الفنان المصري حسن الرداد والذي أصر لأخر لحظة أنها ليست هي لأنها سمع أن الممثلة تُصور عملًا فنيًا أو مسلسلًا في لبنان. أما الجمهور وبالتحديد رواد السوشال ميديا فقد اعترضوا على خروج ديمة لأنها برأيهم الأحق في البقاء بسبب ما قدمته من عُروض مميزة.

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