ابتسام حميد تعلن إرتدادها عن الإسلام واعتناق اليهودية..وتهاجم العائلة المالكة!

صدمت الفنانة "ابتسام حميد" المعروفة للجمهور بـ "بسمة الكويتية" الجمهور بفيديو شاركته تعلن فيه رسمياً إرتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية.

وجاء في الفيديو "أنا ابتسام حميد الملقبة بـ بسمة الكويتية من دولة الكويت أعلن تَركي للإسلام دين النفاق دين الإرهاب الذي يسحتقر المرأة و يضطهدها ويعنفها ولا يعطيها حقوقها بالكامل..وبكل فخر أعلن اعتناقي الديانة اليهودية"

الأمر لم ينتهي هنا، هاجمت بسمة العائلة الكويتية المالكة "أعلن معارضتي وعدم انتمائي لنظام آل الصباح النظام القمعي الفاسد الظالم الذي يرفض التطبيع وحرية الدين والرأي..لا ولاء ولا إنتماء"!!

الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير عبر الصفحات الفنية أثار غضب رواد السوشال ميديا وهاجموا الفنانة بتعليقات مختلفة كان من بينها "المرتد عن الإسلام لعلّه لم يكن مسلما حقيقيا بل بالإسم فقط و جاءت فرصته للإعلان عن ردتّه ولا يضير ذلك الإسلام بشئ بل أن المرتد ينال التحقير والتسفيل وإن كان في بلد مسلم يُحاكم ع ردته شرعا و قانونا لكنهم مهاجرين ضائعين وتائهين يبحث عن شهرة حقيرة ، ألا لعنة الله عليكم"...وتابع آخر "الحمد لله الاسلام ماشي سواء هي مسلمه اويهوديه وبعدين ليش اهان المراءه بايش الاهانه مشكله الي يقرا له كم كلمه ويجي يتفلسف بالدين الدين بريئ من الدواعش والاخوان ومالقيتي بالاديان غير اليهوديه مافي دين يستحقر المراءه كثر اليهوديه"...وكان هنالك تعليق "شايفه حرية المرأة بالزنا والتحرر وانها تكون مثليه متى ما تحب وهذا القرف كله مش موجود في ديننا الحمد لله مع القلعه ،وأي وحده شايفه حريتها بين أقدامها وانها تكون مثليه وملعونه من الأفضل تعتنق دين ثاني لا تمارس شهوتها وافكارها المقرفه وتقعد تبرر لنفسها تحت مظلة الدين"

#المرتد عن #الإسلام لعلّه لم يكن مسلما حقيقيا بل بالإسم فقط و جاءت فرصته للإعلان عن ردتّه ولا يضير ذلك الإسلام بشئ بل أن المرتد ينال التحقير والتسفيل وإن كان في بلد مسلم يُحاكم ع ردته شرعا و قانونا لكنهم مهاجرين ضائعين وتائهين يبحث عن شهرة حقيرة ، ألا لعنة الله عليكم#ابتسام_حميد — محمد العنزيⓂ️ (@Mohammedalanzii) February 9, 2021

من هي ابتسام حميد؟

عراقية الاصل مقيمة في الكويت بجواز ارتيري وكان تسعى للحصول على الجنسية الكويتية ولكن رفض طلبها لعدم توفر شروط التجنيس.. فحقدت وخرجت من الكويت 2018 لتهاجم حكومتنا وتعتنق اليهودية من أجل لفت النظر.

#بسمة_الارتيرية وليس #بسمة_الكويتية



من هي ابتسام حميد التي اعتنقت اليهودية



عراقية الاصل ومقيمة بالكويت بجواز ارتيري وكان تسعى للحصول على الجنسية الكويتية ولكن رفض طلبها لعدم توفر شروط التجنيس..! فحقدت وخرجت من الكويت 2018 لتهاجم حكومتنا وتعتنق اليهودية..! pic.twitter.com/QBV7kCnkHh — ابو عبدالعزيز (@Abo_azzooozz) February 9, 2021

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