مسلسلات ستعرض في رمضان 2020.. تعرفوا على القائمة!

بالرغم من الوضع الصعب الذي تمر به البلاد بسبب فيروس كورونا، إلا أن بعض المسلسلات تمكنت من النجاة وانتهى تصويرها وأصبحت جاهزة للعرض في الموسم الرمضاني القادم 2020.

تعرفوا على قائمة المسلسلات الأبرز للموسم الرمضاني القادم:

النحات

مسلسل النحات الذي انتهى الكاست من تصويره مؤخراً سيتواجد في الموسم الرمضاني، وهو من بطولة الممثل السوري "باسل خياط" والنجمة الجزائرية "أمل بوشوشة" إلى جانب نخبة من النجوم وسيعرض على قناة "أبو ظبي".

أولاد آدم

تشارك ماغي بو غضن البطولة أمام السوري مكسيم خليل للمرة الثانية، والممثلة دانيلا رحمة وجهاً لوجه مع السوري قيس الشيخ نجيب، وتدور أحداث المسلسل حول سجن النساء بعيداً عن الثنائيات الذين يعيشون الحياة اليومية.

الساحر

الممثل السوري عابد فهد للمرة الثانية يشارك البطولة مع اللبنانية ستيفاني صليبا بعد نجاح مسلسلهما الذي عرض الموسم الرمضاني السابق "دقيقة صمت"، المسلسل القادم اجتماعي درامي وسيعرض على قناة أبو ظبي.

أم هارون

الدراما الخليجية بانتظار واحد من أضخم المسلسلات والذي يروي قصة إمرأة يهودية كانت تعمل في توليد النساء، العمل من بطولة الممثلة الكويتية حياة الفهد ونخبة من نجوم الخليج.

شغف

الممثلة الكويتية حجزت مكان لها ضمن خارطة نجوم الصف الأول من ناحية التمثيل ونوع الأعمال التي تقدمها، وتشارك الموسم الحالي بمسلسل يروي قصة إمرأة تقع في حب شاب يعمل معها وهو أصغر منها.

فلانتينو

عادل إمام يشارك ببطولة مسلسل فلانتينو ويلعب دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

لعبة النسيان

فتاة تفقد ذاكرتها بسبب حادث سير، هذا هو دور الممثلة دينا الشربيني في المسلسل القادم، وسوف يعرض على قناة أم بي سي المصرية.

البرنس

النجم المصري محمد رمضان يتواجد بمسلسل البرنس، ويؤدي دور رضوان الذي يصبح مسؤول عن العائلة بعد وفاة والديه، العمل سيعرض على قناة الـ أم بي سي 1.



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