بطلة مسلسل بنات الثانوية تخطف الأنظار بعد اعتزال دام لـ 11 عاماً.. تخلت عن الحجاب وتطلقت!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصُور جديدة للممثلة البحرينية المعتزلة "ابتسام العطاوي" التي غابت عن الشاشة منذ عام حوالي الـ 11 عاماً بعد أن قدمت أخر أعمالها التمثيلية "بنات الثانوية".

الجميلة البحرينية التي أطلت من دون حجاب بعد أن كانت قد أخذت قرار الاعتزال والتفرغ للحياة العائلية تمكنت من تصدر الحديث بسبب التغير الكبير الواضح في ملامح وجهها وبالتحديد منطقة الأنف والفم إضافة إلى الحنك نتيجة التجميل المتمثل بإبر الفيلر.

وأبدى الجمهور إعجابه بجمالها كما أنهم عبروا عن اشتياقهم لتمثيلها بسبب الأدوار القوية التي كانت تؤديها إضافةً الأداء المميز الذي ما زال منطبعاً في أذهان الجمهور.

وتساءل الجمهور حول طلاقها خاصةً أن إعتزالها كان بسبب زوجها الثاني، وحتى أن ارتداء الحجاب كان بطلب منه بحسب المتداول.

بالعودة لقصة العمل الشهير "بنات الثانوية" فقد رصد أحداث حول خمس فتيات مراهقات بإحدى المدارس الثانوية، علاقة هؤلاء الفتيات بمجتمعهن وأسرهن ومحيطهن الدراسي، وتتناول كل حلقة حدثاً جديداً في حياة الفتيات من ناحية طرح مشكلات المراهقات وقضاياهن ونظرتهن إلى المجتمع وللمبادئ والمعتقدات وتأثير المشاكل الأسرية والاجتماعية عليهن.

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