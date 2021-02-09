وعد البشيري من منشدة إسلامية إلى عبدة الشياطين.. وهكذا جاء ردها!

تداول رواد السوشال ميديا صُور للمنشدة وعد البشيري التي عرفها الجمهور وانطبعت في أذهانهم كطفلة يرددون معها أجمل الأناشيد.

وبدت وعد والتي تم تداول صُورها بعد غياب لسنوات مختلفة تماماً من حيث تفاصيل وجهها وطريقة المكياج الذي اعتمدته واعتبره البعض جريء وغير مناسب خاصةً أنها من عائلة محافظة ووالدها المنشد سمير البشيري شخصية عامة ومعروفة بالالتزم الديني.

ولم يتوقف الأمر هنا، حيث اتهمها الجمهوربأنها من عبدة الشياطين بسبب المكياج الغامق والفيديوهات الراقصة الصاخبة التي تم مشاركتها عبر حسابها الرسمي في تيك توك إضافة إلى وضعها للحلق في أنفها، وكان من بين التعليقات "من منشدة إلى عبدة الشياطين"، وأضاف آخر "مستحيل تكون بنت سمير البشيري لأنهم عيلة محافظة"، وكان هنالك تعليق "سبحان الله وجها كان مريح وطفولي الحين حاد ومو لايق لها"..وتابع أحدهم "اوووووه اذكرهااااا ابوها سمير البشيري يااارباااااااه ومحمد البشيري وفارس البشيري كلهم عيال عمها كان لها اناشيد ف قناة المجد وحنا صغار".

وردت الفتاة بدورها على طريقتها عن طريق تحويل حسابها الشخصي عبر تطبيق تيك توك إلى خاص بعد الجدل الكبير وتداول صُورها بشكل واسع من خلال السوشال ميديا.

يذكر أن لـ وعد الكثير من الأناشيد كان أبرزها "حبها في القلب ذايب" تم بثها عبر القناة الرسمية لوالدها المنشد سمير البشيري في موقع يوتيوب في العام 2013 وحظيت الأغنية بمشاهدات قياسية إذ تسجل حتى اللحظة أكثر من 21 مليون مشاهدة.

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