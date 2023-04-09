غادة عبدالرازق تتصدر حديث الجمهور بعد حلقتين من "تلت التلاتة": خيانة وقتل وغموض

بدأ عرض المسلسل المصري "تلت التلاتة" في النصف الثاني من شهر رمضان، حيث انطلقت الحلقة الأولى من المسلسل يوم 16 من رمضان، ليستمر إلى نهاية الشخر.

تفاصيل مسلسل تلت التلاتة للفنانة غادة عبدالرازق

حظي المسلسل المصري باهتمام واشادات الجمهور بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية منه، وتجسد فيه الفنانة المصرية 3 شخصيات مختلفة، وهن التوأم "فريدة، فريال، فرح"

تركز القصة على فريدة المتزوجة من أمجد "محمد القس" ولديها طفل يعاني من مشاكل صحية كما انها ترعى ابنة شقيقتها ياسمين "ليلى زاهر" التي تتركها والدتها فترات طويلة من أجل تحقيق حلمها في أن تصبح مصممة أزياء، تكتشف فريدة التي كانت تحاول إخراج قرض لزوجها خيانته لها مع "مي سليم"، لتنتقم من خلال ايقاف القرض وطرده من المنزل وتخييره ما بين عشيقته وكل شيء.

يقرر أمجد التخلص من فريدة خاصة أنه كان قد قام بتسجيل الفيلا التي يعيشون بها بإسمها من أجل القرض، وبعد أن يقوم بدهسها.

يعود أمجد إلى المنزل ليكمل يومه بشكل طبيعي حتى يتم اكتشاف جثة زوجته، ليجدها في المنزل.

وأثار هذا المشهد حيرة الجمهور، إلا انه وبعد تحليل وبسبب اختلال تصرفات فريدة ما قبل الحادث وما بعده، فإن الجمهور يؤكد أن شقيقتها فريال هي من تكتشف جثة شقيقتها لتقرر أن تعيش حياتها من أجل الانتقام لها، بعد مقتلها على يد زوجها.