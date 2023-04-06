مسلسل "بابا المجال" يتعرض للهجوم .. والسبب "مشهد تهديد طفل صغير"

تعرّض مسلسل "بابا المجال" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي 2023 وهو من بطولة النجم "مصطفى شعبان" الى انتقادات عديدة وهجوم كبير وذلك بعد عرض الحلقة 14 من المسلسل يوم أمس.

مسلسل بابا المجال يتعرّض لانتقادات عديدة

أثارت هذه الحلقة ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن ظهر النجم المصري "رياض الخولي" والنجم "باسم سمرة" وهما يهددان طفل مريض مصاب بمرض السكر بقتله من خلال أعطائه جرعة كبيرة من الأنسولين.

وأعرب العديد من المتابعين عن غضبهم الكبير من هذا المشهد واعتبروه انه غير إنساني ومدروس، وتساءل البعض عن شعور الأهالي الذين لديهم أطفال يعانون من مرض السكري والاطفال أنفسهم بعد عرض المسلسل.

وقال البعض إن المشهد غير مقبول وكان من الممكن الاستغناء عنه لا سيما لحساسية معاناة العائلات مع أطفالهم المصابين بمرض السكري.

مطالبات بإيقاف عرض مسلسل بابا المجال بسبب هذا المشهد

طالب أحد الأشخاص ويدعى الدكتور اسامة بإيقاف عرض مسلسل بابا المجال بالإضافة إلى طلبه معاقبة طاقم العمل بسبب هذا الأمر، فنشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور جاء فيه: "لا أعلم حتى الآن ما سبب اقحام الأطفال مرضى السكري بهذا المشهد الصادم".

وتابع الدكتور: "ألا يعرف المنتج والمخرج ما مدى تأثير هذا الأمر على أطفال السكري ونفسياتهم تصوّر الآن رعبهم وخوفهم من ابر الأنسولين بعد عرض هذا المشهد".