صورة من مشهد محذوف من مسلسل (جعفر العمدة) تثير الجدل

البوابة-أثار مشهد محذوف من الحلقة 12 من مسلسل (جعفر العمدة) استياء المشاهدين، و لاسيما بعد أن كشف الكاتب محمد أمين راضي، عن المشهد المحذوف عبر حسابه على الرسمي بموقع (فيسبوك ). وكتب راضي: (هو إيه ده)، ثم أرفق تعليقه على المشهد بتعديل: (تعديل طلع ما اتوافقش عليه رقابياً في مصر .. وده فعلاً كان سبب السؤال، فكده تمام ... الصناع أحرار طبعاً).

هذا و بدأ البحث عن المشهد المحذوف من مسلسل (جعفر العمده) وتعليق دودي علي باب السيده زينب ليكون عبره، فخلال أحداث الحلقة التي ذهب فيها دودي خطيب زوجتة الى مقر الفنان محمد رمضان صاحب شخصية جعفر العمدة، للرد على الإهانة التي تعرض لها بالشركة.وخلال المشهد قام جعفر العمدة بتعليق دودى والبلطجية في حي السيدة زينب بعد تهديدهم له، وقامت الرقابة بحذف المشهد حتى لا يقوم بعض المراهقين والبلطجية بتنفيذ العمل في أرض الواقع.

يشار ان مسلسل (جعفر العمدة)، من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في البطولة مع، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، هيدي كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهري، موسيقى تصويرية خالد حماد، غناء أحمد سعد.