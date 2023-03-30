مسلسل (جعفر العمدة): لبنى ونس تكشف عن السر الذي حير المشاهدين

البوابة-أثار ظهور الفنانة لبني ونس بملامح أكثر شبابا في مسلسل (جعفر العمدة) حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي وتعجب البعض من الطريقة التي ظهرت بها، واعتقد البعض أن من قام بدورها دوبلير.

بدورها كشفت الفنانة لبنى ونس عن التقنية التي استخدمها محمد سامي لتظهر بشكل أصغر وقالت لبنى ونس (رفض محمد سامي الاستعانة بدوبليره كي يستمد المشاعر من الشخصية الأساسية للعمل وهي (فاطمة) لذا استعان بابتقنية معروفة باسم De-aging يلجأ إليها المخرجون لتصغير عمر الفنانين وتم استخدامها في معظم أفلام مارفل مع العديد من الفنانين وأبرزهم روبرت داوني جونيور).

يشار الى أن مسلسل (جعفر العمدة) تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق ، بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، أحمد داش، و فريدة سيف النصر.