مسلسل ريفو يعود في موسمه الثاني..إليك مكان وموعد عرضه

بعد النجاح الذي حققه مسلسل " ريفو " في موسمه الأول، ستبدأ منصة WATCH IT الإلكترونية عرض الموسم الثاني منه اليوم الأربعاء.

أحداث مسلسل ريفو

دارت أحداث الموسم الأول من العمل حول "مريم فخر حسن الدين" التي تحاول جاهدةً اكتشاف العلاقة التي تجمع والدها المؤلف الموسيقي الراحل "حسن فخر الدين" بفرقة "ريفو" الموسيقية، التي اشتهرت في التسعينات، إلَّا أن تواجه العديد من العراقيل خلال رحلة بحثها لتحقيق حلمها.

وتكتشف "مريم" أن والدها أخفى سرًا لسنوات، وذلك عقب وفاته.

ويتتبع الموسم الثاني من المسلسل رحلة "مريم" في اكتشاف التفاصيل المفقودة في علاقة والدتها "ليلى"- المصابة بآل زهايمير في مراحله المتقدمة، ووالدها الراحل.

وعلى أمل استرجاع لو جزء بسيط من ذاكرة والدتها، تقرر "مريم" اصطحابها إلى شاليه والدها القديم في مدينة العجمي في الاسكندرية؛ من أجل معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو.

ويصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة، وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجات جديدة.

أبطال مسلسل ريفو

يشارك في العمل العديد من النجوم أبرزهم: أمير عيد، وركين سعد، وصدقي صخر، وحسن أبو الروس، وتامر هاشم، و مينا النجار، و إيفا، وسارة عبدالرحمن، وعمرو جمال، ويوسف حشيش، وميران عبد الوارث، ومريم بدوي، ويوسف جبريال، وحسام حسني، وحسن محفوظ، ونورا شعيشع، وجالا هشام، غيرهم.

والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج يحي إسماعيل.

عدد حلقات مسلسل ريفو

يتألف الموسم الثاني من المسلسل على عشر حلقات، تذاع حلقتين منه كل يوم أربعاء على منصة WATCH IT.

