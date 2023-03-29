زقاق الجن.. جرائم خطف وقتل أطفال تشعل أحداث المسلسل

يقدم مسلسل زقاق الجن قصة جديدة على فئة أعمال البيئة الشامية، وبدأ العمل بأحداث غامضة بعد عدد من جرائم الاختطاف والقتل التت تطال أطفال حارة زقاق الجن.

أما المتهم الوحيد أمام جميع اهل الحي فهو الشاب ناجي، الذي يتمتع بمظهر مخيف جدًا، ويطلق عليه لقب "العين البيضاء" بسبب شكل عينه والخرافة المنتشرة حوله عن تعامله مع الجن.

قصة شخصية ناجي في مسلسل "زقاق الجن"

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع قصة "ناجي" والذي أثار تساؤلات حوله وحقيقة تورطه في الجرائم التي تصيب أطفال الحي، كما تساءل الجمهور حول سرّ دفاع أبو نذير "الفنان أيمن زيدان" عن ناجي وتعاطفه معه، بالرغم من أن أبو نذير معروف بقسوته الشديدة على عائلته.

وضمن احداث الحلقة السادسة تقوم شيماء "الفنانة امل عرفة" وهي الزوجة السابقة لشخصية أبو نذير باستذكار قصة رؤيتها لناجي وهو يحمل طفل داخل البستان.

وتبدأ مطالبات عديدة من أبناء الحي من أجل القبض على ناجي بعد اختفاء طفل جديد في الحي، ويتم الكشف على ان ناجي هو شاب لقيط، ووالدته مشعوذة "الفنانة أماني الوالي".

تساؤلات حول مساعدة أبو نذير لناجي

أثار دفاع أبو نذير عن ناجي ومساعدته تساؤلات كثيرة بين الجمهور حول طبيعة علاقتهما والسر وراء دفاعه عنه، وأكد البعض أن هناك سرًا يتعلق بهذا الموضوع سيتم كشفه ضمن الأحداث القادمة في العمل.

يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم أبرزهم أيمن زيدان، الراحل شادي زيدان، وائل زيدان، امل عرفة، شكران مرتجى، عبدالمنعم عمايري، إمارات رزق وآخرون.