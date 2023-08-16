مسلسل سفاح الجيزة مبني على قصة حقيقية لقاتل متسلسل - قصته وموعد عرضه

يستعد الفنان المصري احمد فهمي لعرض مسلسله الجديد "سفاح الجيزة" الذي من المقرر أن يعرض على منصة شاهد الإلكترونية يوم 25 أغسطس الحالي 2023.

تفاصيل مسلسل سفاح الجيزة للنجم المصري احمد فهمي

يحظى مسلسل سفاح الجيزة بتوقعات كبيرة، وعبر الجمهور الواسع عن حماستهم في إنتظار عرض المسلسل خلال الشهر الحالي، ومن المتوق أن يروي العمل قصة حياة قاتل متسلسل وهو ما كشفت عنه البوسترات والفيديوهات الترويجية.

يمنتمي العمل إلى قائمة المسلسلات القصيرة ويتكومن من 8 حلقات فقط ويشارك في بطولة العمل إلى جانب الفنان أحمد فهمي نخبة من النجوم أبرزهم ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله وحنان يوسف والفنانة القديرة ميمي جمال، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري.

قصة مسلسل سفاح الجيزة

قصة المسلسل مستند على قصة حقيقية وقعت قبل سنوات في مصر وشغلت الرأي العام لفترة طويلة، وعرفت الفضية إعلاميًا باسم سفاح الجيزة أو سفاح بولاق.

وتدور أحداث العمل المبني على قصة حقيقية حول رجل أربعيني "قذافي" يتورط في قتل 4 أشخاص من المقربين منه، تبدأ الجرائم بعد قيامه بقتل صديقه بعد اكتشافه تعرضه للنصب بسبب قيام الاخير بالاستيلاء على أمواله.

الجريمة الثانية تكون في حق زوجته التي يكتشف أيضًا استيلائها على جزء من أمواله، اما الجريمة الثالثة عندما يقدم على قتل فتاة فيمكتبه لرفضها الارتباط بشقيقتها، والجريمة الثالثة تكون في حق سيدة تكتشف حقيقته.

وفي القصة الحقيقية يتم القبض على القاتل بعد التقاط كاميرات المراقبة له خلال واقعة سرقة، ليعترف بالتحقيقات يجميع جرائمه.

وتم الحكم على القاتل الحقيقي بالاعدام منذ ما يقارب الـ 3 سنوات، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ حكم الإعدام به أي انه ما زال على قيد الحياة.

والجدير بالذكر انه بدأ العمل على المسلسل قبل أكثر من عامين بالرغم من عدد حلقاته القليلة، ويتوقع أن يحقق الكثير من النجاح، وأن يقدم الفنان المصري أحمد فهمي دورًا مميزًا للتاريخ، لا سيما أنه عرف بين الجمهور من خلال الأدوار الكوميدية.