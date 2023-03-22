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"كريستال" مسلسل بطولة عربية مقتبس عن الدراما التركية "حرب الورود"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 22 آذار / مارس 2023 - 09:10
مسلسل حرب الورود
مسلسل حرب الورود

كشفت مصادر إعلامية موثوقة بأن مجموعة قنوات MBC التلفزيونية بدأت العمل على انتاج مسلسل عربي ضخم مقتبس من المسلسل التركي الشهير "حرب الورود" وذلك وسط الأعمال العربية التي تطرحها والمقتبسة من المسلسلات التركية، والتي تحولت إلى ظاهرة بسبب نجاحها الجماهيري.

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تفاصيل المسلسل العربي"كريستال" الجديد

أعلنت مجموعة قنوات MBC عن البدء بالاستعداد لتصوير المسلسل العربي الجديد والذي سيحمل اسم "كريستال" وهو مقتبس من المسلسل التركي "حرب الورود".

وسيكون المسلسل من بطولة مجموعة من نجوم السوريون واللبنانيون بشكل مشترك، حيث تم الكشف عن أسماء بعض النجوم ومنهم: "محمود نصر، باميلا كيك، لين غرّة وستيفاني عطاالله ورولا حمادة" وغيرهم من النجوم.

أما عن المفاجأة الكبيرة فقد كشفت المصادر القريبة بأن النجم اللبناني والمغني "مروان خوري" سيقوم بغناء شارة العمل، حيث أن الأغنية من كلماته وألحانه.

كريستال

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تفاصيل مسلسل "حرب الورود" التركي

حرب الورود مسلسل تركي تم انتاجه خلال عام 2014 وبعدد حلقات 68 حيث تم تقسيمهم على موسمين، وتدور قصة المسلسل حول فتاة تدعى جوري من عائلة متوسطة الحال.

تعيش جوري في ملحق  لقصر المصممة الشهيرة توليب حيث أن جوري تحلم بان تصبح مثلها، وتبدأ الحرب بينهما عندما تقعان في حب شخص واحد يسمى عمر.

ويعتبر حرب الورود من الاعمال التي حققت نجاحًا في الوطن العربي حين عرضه، وهو ما دفع قناة ام بي سي لاستغلال هذا النجاح عن طريق تعريبه.

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