هاندا ارتشيل تتعرض لموقف محرج بسبب حبيبها.. صحافي يصفه بـ "زير نساء"

أثارت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" جدلًا كبيرًا بين الجمهور وذلك بعد أن اضطرت لإعلان علاقتها الرومانسية بشكل رسمي مع رجل الأعمالالتركي "هاكان صابانجي"، بعد رصدهما سويًا عائدان من فرنسا في المطار.

هاندا ارتشيل تتحدث حول علاقتها الجديدة مع الصحافة

التقطت الصحافة للمرة الثانية الفنانة التركية "هاندا ارتشيل" في المطار رفقة رجل الاعمال "هاكان صابانجي" لحظة عودتهما الى تركيا، بعد رحلة سفر جديدة لهما، وجاءت هذه الرحلة بعد إعلان تأخير تصوير مسلسلها الجديد غريبان والذي يجمعها بالفنان بوراك دينيز.

وتحدّثت هاندا ارتشيل للصحافة حول علاقتها برجل الاعمال فقالت: "هذه ثاني مرة تقومون بتصورينا والتقاط صور لنا، علاقتنا تسير على مايرام وشكرا لكم".

أما هاكان صابانجي فقد عبّر عن انزعاجه الشديد عند قيام أحد الصحافيين بتوجيه سؤال له حول تشبيهه بشخصية "فريد كورهان" في مسلسل طائر الرفراف ويجسد دوره الفنان مارت رمضان ديمير والمعروف في المسلسل بكثرة علاقاته النسائية، مما دفع صابانجي لرفض الإجابة وترك الصحافي والمغاردة على الفور.

ويبدو أن هذا الوصف وضع الفنانة التركية هاندا ايضًا بموقف محرج حيث ظهرت علامات الغضب عليها.

Resumen de la entrevista de los paps a Hande en el aeropuerto

"Le preguntan qué tal están, y como fue su viaje a la "aurora boreal" y dicen que han acudido con amigos cercanos. La prensa pregunta por la edit del cartel de YÇ y responden que no hay necesidad de esto" #HandeErçel pic.twitter.com/NITvfdQgkU — AŞK💋 DIZIS 🇲🇽❤🇹🇷 (@KbAskbitti) March 13, 2023

هاكان صابانجي وعلاقاته الرومانسية

دخل رجل الأعمال هاكان صابانجي في عدد من العلاقات مع نجمات تركيا، كان من أبرزها علاقته مع الفنانة أصلي أنفار، وبعدها بفترة علاقته بالفنانة ميرفي بولغور والتي انفصل عنها بسبب خيانته لها.

ومؤخرًا دخل في علاقة مع هاندا ارتشيل التي قيل إنه لاحقها لفترة طويلة بسبب إعجابه الشديد بها، ومن المعروف أن هاندا مؤخرًا كانت على علاقة مع النجم كرم بورسين بعد تصويرهما سويًا انت اطرق بابي وانفصلا بشكل مفاجئ دون الكشف عن الأسباب.