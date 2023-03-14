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هاندا ارتشيل تتعرض لموقف محرج بسبب حبيبها.. صحافي يصفه بـ "زير نساء"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 14 آذار / مارس 2023 - 05:53
هاندا ارتشيل
هاندا ارتشيل

أثارت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" جدلًا كبيرًا بين الجمهور وذلك بعد أن اضطرت لإعلان علاقتها الرومانسية بشكل رسمي مع رجل الأعمالالتركي "هاكان صابانجي"، بعد رصدهما سويًا عائدان من فرنسا في المطار.

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هاندا ارتشيل تتحدث حول علاقتها الجديدة مع الصحافة

التقطت الصحافة للمرة الثانية الفنانة التركية "هاندا ارتشيل" في المطار رفقة رجل الاعمال "هاكان صابانجي" لحظة عودتهما الى تركيا، بعد رحلة سفر جديدة لهما، وجاءت هذه الرحلة بعد إعلان تأخير تصوير مسلسلها الجديد غريبان والذي يجمعها بالفنان بوراك دينيز.

وتحدّثت هاندا ارتشيل للصحافة حول علاقتها برجل الاعمال فقالت: "هذه ثاني مرة تقومون بتصورينا والتقاط صور لنا، علاقتنا تسير على مايرام وشكرا لكم".

أما هاكان صابانجي فقد عبّر عن انزعاجه الشديد عند قيام أحد الصحافيين بتوجيه سؤال له حول تشبيهه بشخصية "فريد كورهان" في مسلسل طائر الرفراف ويجسد دوره الفنان مارت رمضان ديمير والمعروف في المسلسل بكثرة علاقاته النسائية، مما دفع صابانجي لرفض الإجابة وترك الصحافي والمغاردة على الفور.

ويبدو أن هذا الوصف وضع  الفنانة التركية هاندا ايضًا بموقف محرج حيث ظهرت علامات الغضب عليها.

 

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هاكان صابانجي وعلاقاته الرومانسية

دخل رجل الأعمال هاكان صابانجي في عدد من العلاقات مع نجمات تركيا، كان من أبرزها علاقته مع الفنانة أصلي أنفار، وبعدها بفترة علاقته بالفنانة ميرفي بولغور والتي انفصل عنها بسبب خيانته لها.

ومؤخرًا دخل في علاقة مع هاندا ارتشيل التي قيل إنه لاحقها لفترة طويلة بسبب إعجابه الشديد بها، ومن المعروف أن هاندا مؤخرًا كانت على علاقة مع النجم كرم بورسين بعد تصويرهما سويًا انت اطرق بابي وانفصلا بشكل مفاجئ دون الكشف عن الأسباب.

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