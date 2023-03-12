المسلسل الكوري"فتيان قبل الزهور" للواجهة من جديد .. و الجمهور يستذكر "جمانة وجواد"

تصدّر المسلسل الكوري الشهير "فتيان قبل الزهور" وسائل التواصل الاجتماعي من جديد وخاصة في الدول العربية وجمهور الدراما الكورية في الساعات الماضية الأخيرة.

الجمهور يتفاعل مع ذكريات المسلسل الكوري"فتيان قبل الزهور"

تداول المتابعون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مشاهد من المسلسل الكوري الشهير"فتيان قبل الزهور" حيث تفاعلوا بشكل كبير معه، والجدير بالذكر أن العمل عرض في عام 2009 وحقق الكثير من النجاح.

وتم دبلجة المسلسل إلى اللغة العربية في نفس العام، بالتزامن مع النجاح الكبير الذي حققه في كوريا وعُرض على مجموعة قنوات إم بي سي، إذ اشتُهر في المسلسل الثنائي "جمانة وجواد".

واستذكر الجمهور بشكل خاص الثنائي جمانة وجواد وذكريات العمل الذي عرض قبل ما يقارب الـ 24 عامًا.

قصة المسلسل الكوري"فتيان قبل الزهور"

تدور أحداث المسلسل الكوري حول طالبة فقيرة تعيش في حي شعبي تحصل هذه الطالبة على منحة دراسيّة في مدرسة خاصة للأثرياء والمتميزين.

وتسعى هذه الفتاة لإعالة اسرتها الفقيرة واكمال دراستها في نفس الوقت، وتتعرض الفتاة للعديد من المضايقات في المدرسة خاصة من 4 شبان، لكن ومع العديد من الأحداث تصبح صديقة مقربة لهم وتتطور علاقتهم.

أبطال المسلسل الكوري"فتيان قبل الزهور"

وشارك في بطولة المسلسل عدد من أبرز نجوم كوريا من بينهم غو هي سون، لي مين هو، كم هيون جنغ، كيم بوم، كيم هيونغ جون، كيم سو إيون وإم بي جين وغيرهم من النجوم الكوريين.