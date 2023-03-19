كسر عضم الموسم الثاني "السراديب" خارج الموسم الرمضاني.. وهذا السبب

قررت شركة الإنتاج كلالكيت بشكل مفاجىء وصادم تأجيل عرض الجزء الثاني من مسلسل كسر عضم والذي يحمل اسم السراديب إلى ما بعد شهر رمضان القادم.

سبب تأجيل عرض الجزء الثاني من مسلسل كسر عضم "السراديب"

وفاجئ صنّاع العمل والشركة المنتجة الجمهور من جميع أنحاء الوطن العربي بالقرار حول تأجيل عرض الجزء الثاني من مسلسل "كسر عضم" وعدم عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

وكشفت المديرة التنفيذية في شركة كلاكيت عن السبب الحقيقي وراء تأجيل مسلسل "كسر عضم" في جزءه الثاني وعدم عرضه في رمضان حيث قالت إن السبب هو ضيق الوقت.

وقالت المديرة التنفيذية: "العمل ضخم جداً ويحتاج الى وقت كبير حتى نحصل على الجودة المطلوبة وبضغط أقل، ولا يتعلق هذا القرار بأي أمر آخر".

واضافت: " مسلسل كسر عضم حقق نجاحًا غير مسبوقًا في الموسم الماضي وتلقينا عروض كثيرة من المحطات لعرضه حتى بعد شهر رمضان".

مسلسل "كسر عضم" بحلّة جديدة

ويأتي الجزء الثاني من المسلسل السوري "كسر عضم" في حلّة جديدة حيث أصبح اسمه "السراديب" وانضمت العديد من الشخصيات الجديدة والنجوم إلى الموسم الثاني من بينهم الفنان القدير رشيد عساف الذي يجسد دور كنعان.

وسيتناول الجزء الثاني قضايا حساسة خاصة انه استكمالًا للموسم الأول الذي تناول الكثير من قضايا الفساد بطريقة وصفت بالقاسية، وحقق الموسم الأول الكثير من النجاح الجماهيري دفع الشركة المنتجة للعمل على موسم ثانٍ.