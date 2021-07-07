مسلسل "ليه لأ 2" يزيد نسبة كفالة اليتيم

تصدر مسلسل "ليه لأ" حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض موسمه الأول، الذي أثار جدلًا كبيرًا بسبب القصة الجريئة التي ناقشها المسلسل.

وكذلك مسلسل "ليه لأ" في موسمه الثاني فقد نال إعجاب المتابعين بسبب طرحه لقضية حساسة ومهمة من شأنها تحسين المجتمع.

وتدور أحداث العمل حول قضية التبني، حيث تنقلب حياة طبيبة العيون ندى رأسا على عقب عندما يلقى على كاهلها مسؤولية إنقاذ حياة طفلة رضيعة وتواجه صعوبات كثيرة بالإضافة إلى علاقتها بالطفلة نفسها.

العمل من بطولة منى شلبي بدور الدكتورة ندى، أحمد حاتم بدور المهندس صلاح، ومراد مكرم بدور خالد، مها أبو عوف بدور والدة صلاح، وغيرهم من نجوم مصر.

وكشف وزارة التضامن المصرية عن تلقيها أعداد غير مسبوقة من طلبات كفالة الأطفال، حيث تخطى العدد 2500 طلب، وهو أكبر عدد طلبات كفالة تم تقديمه في عام واحد في تارخ الوزارة. حسب موقع "جوو2فن".

وفي نفس السياق، علق أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشيخ أحمد كريمة، على موضوع التبني الذي ناقشه مسلسل "ليه لأ 2"، وذكر موقف الدين الإسلامي من التبني، وقال: "فكرة تبني عائلة لطفل مجهول النسب وإعطاءه اسم العائلة وجعل له الحق بالميراث حرام شرعًا، ولكن الصحيح هو كفالة الطفل ماديًا والإنفاق عليه".

أما عن فكرة تبني الطفل من قبل امرأة غير متزوجة فهذا لم يخصه الدين بل ناقش الفكرة بالعموم.

الموسم الأول من مسلسل ليه لأ

وبالعودة إلى الموسم الأول من المسلسل الذي عُرض على منصة شاهد VIP -نفس المنصة التي عرض عليها الموسم الثاني- تدور أحداثه حول عليا التي تقرر الفرار من حفل زفافها وسط دهشة الجميع، ثم تتخذ قرارًا أخر وهو الاستقلال بحياتها بعيدًا عن بيت أسرتها، فتخوض منذ ذلك الحين رحلتها الشخصية مع الحياة.

العمل من بطولة، أمينة خليل بدور عليا، هالة صدقي بدور سهير، هاني عادل بدور شريف، وشيرين رضا بدور هالة، ومحمد الشرنوبي بدور حسين، وغيرهم من نجوم مصر.