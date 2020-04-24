مسلسل "هيا وبناتها" يتلقى أول انتقاد.. وصمود صَدمة الحلقة الأولى!

عُرضت منذ قليل الحلقة الأولى من المسلسل الخليجي "هيا وبناتها" عبر شاشة الـ MBC دراما.

العمل يروي قصة إمرأة وبناتها الـ 5 اللواتي فقدن والدهن منذ فترة جيدة، إلا أن الأم إلى حد الآن لا تزال تعيش حزنها، وعَرضت الحلقة الأولى تفاصيل أولية عن حياة كل فتاة من الفتيات الخمسة، كما ظهرت عائلة ثانية مكونة من 3 أطفال ووالديهم، ومن الواضح أن الأم هي المسؤولة الأولى عن العائلة بسبب إهمال الزوج وعدم إكتراثه.

الممثلة الكويتية "صمود الكندري" خطفت الأضواء منذ الحلقة الأولى، إذ أنها تؤدي دور شخصيتين توأم مختلفتان الطباع "الهادئة والمتمردة"، وهو دور جديدة على الممثلة التي يحبها الجمهور.

من جهة أخرى، تلقى المسلسل أول التعليقات السلبية من الجمهور بسبب تواجد عاملتان منزل، كل واحدة منهم تعيش مع عائلة والإثنتان تحملان إسم "ميري"، مما أثار سخرية الجمهور الذي علق على الموضوع "هو ما في إلا إسم ميري"!

#هيا_و_بناتها

مافيش شغالات بالمسلسلات غير ميري؟🤔

خلصوا الاسماء يعني😒😒😒 — #بوراك #اتحاربت osmo NZ (@osamasaeedNZ1) April 24, 2020

يذكر أن العمل من بطولة "باسمة حماد، أحلام حسن، مشاري البلام، هند البلوشي" ونخبة من النجوم.

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