رامز جلال يصف نفسه بـ"العبيط" بسبب لون شعره في برنامجه.. ويكشف مفاجأة لأول مرة بمقالبه هذا العام! (فيديو)

علقّ الفنان المصري رامز جلال، على النجاح الذي حققه برومو برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي" ووصوله على ملايين المشاهدات في فترة وجيزة من طرحه قائلًا: "فضل كبير من الله في عمل بدأنا التحضير فيه من 7 شهور وبذلنا مجهودًا كبيرًا كي يخرج بهذا الشكل الذي رآه الجمهور".

وكشف رامز جلال في تصريحات متلفزة سرْ لو شعره الأزرق الذي ظهر به في برومو البرنامج والذي لاحظه الجمهور في قوله: "إيه رأيك في لون شعري"، مضيفًا أن درجة هذا اللون من الصعب أن يصل إليها أحد وأنه صاحب الفكرة في هذا اللون وصنعها له "كوافير" يُدعى "زيزو".

وتابع قائلًا أنه قام بحرق شعره مرتين أضاف خلالهما صبغة كي يصل لهذا اللون، موضحًا: "الكوافير كان بيقول إيه اللي بيقوله المجنون ده بس هو في الآخر كان عاوز يجرب وما صدق لقى زبون عبيط زيي يجرب فيه".

وعبّر رامز جلال، عن سعادته بمتابعة الأطفال لبرامجه، لافتًا إلى أن بعض الجماهير يطالبوني برفع سقف المقالب والبعض طلب منه العكس وهو ما يجعله في حيرة من أمره".

وعن أكثر ضحاياه الذين أخذته الشفقة بهم خلال تصوير "رامز مجنون رسمي"، قار رامز جلال: "الفنانة نبيلة عبيد بلبلة هي أول واحدة وشوفناها في البرومو وبصراحة وكل فنانة وفنان كبير في السن كان بيصعب عليا لكن والله العظيم كنت بحس برهبة جامدة عشان دول أصحابي، بس كنت لازم أكمل المقلب".

وكشف رامز جلال عن مفاجأة تحدث لأول مرة في برنامج "رامز مجنون رسمي" على العكس من المقالب التي يقدمها على مدار السنوات الماضية وهي أنه يقابل ضحاياه في برنامجه هذا العام وجهًا لوجه بدون أي ماسك، ويتعرفون عليه، مردفًا: "حد ليه شوق في حاجة".

ووجّه رامز جلال رسالة لجميع الفنانين الذين تعرضوا للمقلب هذا العام، قائلًا: "سامحوني، وأتمنى كل اللي جه من زمايلي في البرنامج يسامحوني، وبعتذر لأي حد زعل مني في الحلقات"، مؤكدًا أنه لم يترك أحدًا يغادر البرنامج بعد التصوير وهو غاضب منه وكان يصالح الجميع.

يُذكر أن أبرز ضحايا رامز جلال هم: ياسمين صبري، وحمو بيكا، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، وفيفي عبده، ومن بين اللاعبين التونسي على معلول لاعب النادي الأهلي وطارق حامد لاعب نادي الزمالك، إضافة إلى الاستعانة ببعض الفنانين من دول الخليج وغيرهم.

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