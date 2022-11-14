مسلسل "وادي الذئاب" يعود في جزء جديد.. وهذا موعد العرض

أعلنت مصادر تركية اعلامية عن عودة المسلسل التركي الشهير "وادي الذئاب" وذلك بعد انقطاع لوقت طويل منذ عرض الجزء الأخير منه الذي كان قبل ما يقارب الـ 7 سنوات، وتحديدًا في عام 2016.

نجاتي شاشماز يعلن عن عودة وادي الذئاب بجزء جديد

جاءت هذه الأخبار نقلًا عن النجم التركي الشهير "نجاتي شاشماز"، الذي كشف في مقابله جديدة له عن استعداده للجزء الجديد من المسلسل التركي الشهير "وادي الذائاب".

وأكد صاحب شخصية مراد علمدار ان تجهيزات الجزء الجديد من طاقم العمل والنجوم قد اكتمل وسيبدأ التصوير قريباً، حيث سيكون موعد عرض الجزء الجديد خلال شهر يناير المقبل من العام الجديد، ولم يتم التصريح حول النجوم الأتراك الذين سيشاركون في هذا العمل المنتظر بالاضافة الى أن قصة الجزء من هذا المسلسل والأحداث لم تُعرف بعد.

في المقابل أشارت بعض المصادر ان العمل سيتناول فترة محاولة الانقلاب الفاشلة وسيحمل اسم وادي الذئاب الفوضى.

نبذة عن مسلسل "وادي الذئاب"

يشار بأن المسلسل التركي "وادي الذئاب" هو مسلسل يدور في اطار درامي وأكشن عُرض للمرة الأولى عام 2003 ومكون من 10 أجزاء.

حظي العمل بشعبية كبيرة في تركيا والوطن العربي، واعتبرت شخصية مراد علمدار التي جسدها الفنان التركي من أبرز الشخصيات التي أثارت جدلًا وأثرت على الجمهور.

شائعات اغتيال نجاتي شاشماز

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال وقت سابق بخبر وفاة النجم التركي الشهير "نجاتي شاشماز" حيث أكّدوا تعرّضه لاغتيال وهذا الأمر أثار قلق الجمهور بأكمله ولكن نجاتي خرج وأكّد ان هذه الأخبار مجرّد شائعات.