مسلسل Succession نهاية نارية خالفت جميع التوقعات.. الخلافة خارج عائلة لوغان روي

نهاية نارية قدمها صناع مسلسل Succession "الخلافة" الذي يعرض على منصة HBO ويحقق الكثير من النجاح حيث يعتبر واحد من أفضل الأعمال التي قدمت في السنوات الأخيرة.

مسلسل Succession نهاية مثالية بشكل صادم

انتهى يوم أمس الأحد واحد من أفضل الأعمال الدرامية التي قدمتها منصة HBO وهو مسلسل الخلافة Succession، حيث حقق العمل في مواسمه الـ 4 الكثير من النجاح ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال في السنوات الأخيرة.

وصفت النهاية بالمثالية إلى حد الصدمة، حيث وبالرغم من توقع خروج الخلافة من بين أبنائ عائلة لوغان روي إلى أن الأحداث التي شهدتها الحلقة كانت صادمة بشكل مثالي.

في الأحداث السابقة من الموسم الرابع شاهدنا تحالف شيف "سارة سنوك" مع تومسان "ألكسندر سكارسجارد" ضد شقيقيها كيندال روي" جيرمي سترونج" ورومان "كيران كولكين" ومحاولة منح تومسان السيطرة على شركة "وايستار"التي بناها وادارها والدهم لوغان روي "براين كوكس" مقابل منحها منصب المدير التنفيذي للشركة.

في الحلقة العاشرة والأخيرة من الموسم الرابع، تتعرض شيف للخيانة من قبل توماس، ويزيد الأمر صعوبة انهيار شقيقها رومان ومحاولة كيندال الحصول على الخلافة بشتى الطرق.

يسعى كيندال إلى جمع اشقائه من جديد حوله، ويواجه صعوبة خاصة بعد انهيار رومان واختفائه، يلتقي الأشقاء الـ 3 ويقضون سويًا وقتًا حميميًا بعيدًا عن الصراع حول الخلافة مستذكرين طفولتهم.

غريغ محرك أساسي في الحلقة الأخيرة من Succession

يقدم نيكولاس براون شخصية مثيرة للجدل في العمل، حيث أنه كان تابعًا لـ توم "ماثيو ماكفادين" طوال الحلقات الماضية، ويحاول الوصول بطرق غير أخلاقية، ورغم تعرضه للإهانة من الجميع إلا انه يصر على أن يكون جزءًا من ثروة عائلة لوغان روي.

في الحلقة الأخيرة يعمل غريغ على قلب الأحداث ومحاولة الانتقام من توم بالايقاع به وكشفه، حيث يوثق من خلال تسجيل محادثة تكشف عن محاولة تومسان إقصاء شيف وعقد اتفاق مع توم للحصول على منصب المدير التنفيذي.

يستغل كيندال التسجيل الذي يرسله غريغ ويعيد علاقته بإشقائه لضمان أصواتهم وإقصاء تومسان، وعند التصويت وفي اللحظة التي تكون بها شيف هي الحاسمة لسرقة المنصب من زوجها السابق توم ومنحه لشقيقها أو منحه لتوم وبالرغم من الاتفاق الذي عقدته شيف مع أشقائها لكنها وفي اللحظة الأخيرة تصوت لصالح توم لتقلب الأحداث وتسرق الخلافة من عائلتها في حدث وصف بالمتوقع والصادم في نفس اللحظة.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الحلقة الأخيرة والمسلسل الذي حظي على إشادات كبيرة ونسب مشاهدة عالية جدًا، وسارع رواد السوشال ميديا إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتعبير عن رأيهم في هذه التحفة الفنية.



