مسلسل "طائر الرفراف" يتعرّض للهجوم.. مشاهد جريئة بإيحاءات إباحية ومطالبات بحذفها

تعرّض مسلسل "طائر الرفراف" الى هجوم كبير وذلك بعد عرض الحلقة الرابعة والثلاثين منه على قناة Star التركية يوم امس الجمعة، بسبب وجود عدد من المشاهد التي وصفت بالجريئة والصادمة.

مسلسل طائر الرفراف يتعرّض للهجوم بسبب الجرأة

عُرضت الحلقة الرابعة والثلاثين يوم امس الجمعة حيث تعرّض العمل لهجوم كبير بسبب احتواء الحلقة على مشاهد جنسيّة ولا أخلاقيّة غير مبررة.



وظهرت سيران في أحد المشاهد وهي تقترب من فريد حيث انها أقامت معه علاقة جنسيّة وتم تصوير مشاهد حملت إيحاءات إباحية اعتبر الجمهور انه لا داعي لها؟

هذا إلى جانب مشهد ليلة زفاف سونا بدون رغبتها، على الشاب الذي يعاني من مشاكل عقلية، وهو المشهد الذي وصفه الجمهور بالمبالغ به وغير أخلاقي، وظهر فيه النجم الذي يجسد دور العريس وهو يقوم بتدليك قدم سونا ومسك حذائها.

وانتقل الجمهور الى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من هذه المشاهد، كما انهم طالبوا القنوات العربية وخاصة قناة MBC بعدم عرض الحلقة 34، حيث أن مجموعة قنوات MBC تعرضها بشكل مدبلج.

تفاصيل عن مسلسل طائر الرفراف



يشار بأن مسلسل "طائر الرفراف" يحظى بنجاح كبير في تركيا والوطن العربي حيث تمت دبلجة المسلسل الى اللهجة السورية وعرضه على قناة MBC.



وتدور احداث العمل حول فريد الشاب الثري الطائش الذي يعيش حياته فيقرر جدّه أن يتزوّج من فتاة من قرية عنتاب والتي كانت مجبرة على الزواج منه ايضاً بسبب ضرب والدها له.



وتبدأ قصة حب بين فريد وسيران بالرغم من انهما مجبران على الزواج ولكن كان هناك تدّخل العديد من الاشخاص في هذه العلاقة التي تبدأ باثارة مشاكل والتفاصيل.