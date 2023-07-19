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مسلسل succession يدخل التاريخ .. أرقام قياسية لم يسبقه إليها عمل

نورا العزوني

نورا العزوني

تاريخ النشر: 19 تمّوز / يوليو 2023 - 07:32
مسلسل succession

حقق مسلسل succession الذي عرضته شبكة HBO نسب مشاهدة عالية ونجاحًا كبيرًا، حيث أصبح واحد من أفضل المسلسلات عبر التاريخ.

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وتمكن المسلسل من تحقيق آرقامًا قياسية في ترشيحات جوائز الإيمي الـ 75، بعد أن ترشح العمل إلى 27 جائزة، وهو أمر نادر الحدوث في تاريخ الإيمي.

مسلسل succession  يكتسح ترشيحات جوائز الإيمي:

اكتسح مسلسل succession  أو "الخلافة"  الذي انتهى الموسم الرابع منه قبل مدة محققًا نسب مشاهدة عالية قائمة ترشيحات جوائز الأيمي بدورتها الـ 75.

وحصل المسلسل على 27 ترشيحًا ليكون الأول في تاريخ جوائز الإيمي، كما دخل العمل التاريخ بعد حصوله على 3 ترشيحات بجوائز الإيمي لفئة أفضل ممثل رئيسي وهم:

  • جيريمي سترونق  - شخصية كيندال
    براين كوكس - شخصية الأب لوغان روي
    كيران كولكين - شخصية رومان


قائمة اكثر المسلسلات ترشحاً لجوائز الإيمي:

  • مسلسل Succession بـ 27 ترشيح
    مسلسل The Last Of Us بـ 24 ترشيح
    مسلسل The White Lotus بـ 23 ترشيح
    مسلسل Ted Lasso بـ 21 ترشيح
    مسلسل Mr Maisel بـ 14 ترشيح 
    مسلسل The Bear بـ 13 ترشيح 
    مسلسل BEEF و Dahmer بـ 13 ترشيح
    مسلسل Wednesday بـ 12 ترشيح

قصة مسلسل succession:

تدور الأحداث حول صراع الأبناء على خلافة والدهم لوغان روي لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة وايستار رويكو وهي شركة عالمية ضخمة متخصصة بوسائل الترفيه بعد تعرض والدهم لمشاكل صحية.

خلال المواسم الـ 4 يتم الكشف عن السلطة الكبيرة والقوة التي يتمتع بها الوالد وتأثيرها على صراع الأبناء "كيندال، رومان، وشيف" وسط العديد من الأحداث الصادمة.

واحدثت نهاية العمل والصراع ضجة كبيرة، وسط العديد من الإشادات والتعليقات حول المسلسل الذي وصف بـ "الأعظم" عبر التاريخ من قبل رواد السوشال ميديا.

 

كلمات دالة:مسلسل Succession

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