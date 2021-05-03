مشاري البلام طلب موته في مسلسل "الوصية الغائبة".. فتحول المشهد لحقيقة مفجعة!

نتساءل كثيرًا إذا ما كان الشخص يشعر بأن وفاته قريبة، فهل يخالجنا شعور بقرب وفاة منيتنا أم أنها محظ مصادفة لا غير؟!

قبل وفاة النجم الكويتي مشاري البلام، طلب من مخرجي مسلسل "الوصية الغائبة" التي كان يجسد فيه دور "مانع" أن ينتهي دوره متوفيًا في السوق بدلًا من أن ينتهي مختلًا للعقل منسيًا.

كشف كاتب المسلسل حمود العميري في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" أن وفاة "مانع" في السوق هي فكرة مشاري البلام، وكتب: "وفاة مانع، هذا هو المشهد الذي خبرتكم عنه بالأمس، فقد جاءني المرحوم مشاري البلام وطلب مني وضع نهاية دوره في المسلسل، هو وفاته في السوق، بدلا من أن ننهي دوره مختلا للعقل منسيًا".

وفاة مانع، هذا هو المشهد الذي خبرتكم عنه بالأمس

فقد جاءني المرحوم مشاري البلام وطلب مني وضع نهاية دوره في المسلسل، هو وفاته في السوق، بدلا من أن ننهي دوره مختلا للعقل منسيًا

فكتبت المشهد الاخير له وهو يبتسم

وتم عمل نهاية مانع بالصورة التي رأيتموها مودعًا للجميع

رحمك الله يا مشاري — مشاري حمود العميري (@mesharialameri) May 1, 2021



وتابع: "فكتبت المشهد الاخير له وهو يبتسم، وتم عمل نهاية مانع بالصورة التي رأيتموها مودعًا للجميع.. رحمك الله يا مشاري".

وقد ترك المشهد أثرً في قلوب المتابعين، فغرَّد أحدهم: "مشهد مثل ماهو جميل ومعبّر فهو مؤثر، مات مانع فكان بالغ التأثير على المشاهد ومات مشاري فكان بالغ الأثر والتأثير على كل المتابعين.. رحمه الله واسكنه الجنه آمين".

مشهد مثل ماهو جميل ومعبّر فهو مؤثر 🌹مات مانع فكان بالغ التأثير على المشاهد ومات مشاري فكان بالغ الأثر والتأثير على كل المتابعين 🙏رحمه الله واسكنه الجنه آمين — عبدالرحمن15 (@1998Fefefe) May 1, 2021

وكتب آخر: "الله يرحمه ويغفرله ويوسع منازله ، وأحسنت النهاية بوحمود وعساك على القوة ، صراحة القصة ولا أروع أبدعت ، منها للأعلى"

الله يرحمه ويغفرله ويوسع منازله ، وأحسنت النهاية بوحمود وعساك على القوة ، صراحة القصة ولا أروع أبدعت ، منها للأعلى — ‏‎‏‎Shaheen Alnajjar (@AlnajjarShaheen) May 1, 2021



وخلال ظهوره في برنامج "سراي" على قنة ATV، أكَّد الكاتب كلامه الموقف الذي وقع بينه وبين البلام، وقال "هذا المشهد ينتهي بالنقلة التي كان مفروض أن تكون بالسبعينات، ونحنا قاعدين نصور قال مشاري البلام لي "ودي أسوي حركة الناس تتكلم بيها أنا أبي أموت وأطيح في السوق فقلت له خلص فكرت في المشهد وكتبته مع السيناريو وعطيتها للمخرج المنفذ وكانوا معجبين بالنهاية التي طرحها وأثر هذا المشهد بالجميع وكأنه كان يشعر أنه سيموت".

وفاة مشاري البلام

يذكر أن وفاة مشاري البلام كانت بعد فترة قصيرة من دخوله العناية المركزة إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد. وكان الفنان الراحل قد أصيب بالفيروس بعد فترة قصيرة جدًا من تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وبعد أيام من إصابته بالفيروس بدأت حالته بالتدهور وأدخل العناية المركزة حيث تم وضعه على جهاز الأكسجين.