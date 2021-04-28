مشاري البلام إلى الواجهة مجدداً بعد تداول آخر مشاهده قبل وفاته..فيديو!

عاد إسم الممثل الكويتي الراحل "مشاري البلام" إلى قائمة الأكثر تداولاً مجدداً بعد تداول مشهد له من مسلسل "بيت الذل" الذي لم ينتهي من تصويره بسبب إصابته بفيروس كورونا ومن ثم وفاته.

المشهد لم يقتصر فقط على ظهور مشاري لا وبل تواجد نجله الذي أدى دور والده في مرحلة الشباب، وأثار المقطع مشاعر الجمهور الذي تمنى الرحمة للراحل وأن يصبر الله عائلته على فراقه.

يذكر أن وفاة مشاري البلام كانت بعد فترة قصيرة من دخوله العناية المركزة إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد. وكان الفنان الراحل قد أصيب بالفيروس بعد فترة قصيرة جدًا من تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وبعد أيام من إصابته بالفيروس بدأت حالته بالتدهور وأدخل العناية المركزة حيث تم وضعه على جهاز الأكسجين.

زوجة الراحل ونجله قررا توكيل محامي لمحاسبة وزير الصحة على ما تم تداوله حول أن مشاري كان قد فقد حياته بسبب خطأ طبي والذي هو إبرة الكورتيزون التي كان قد حُقن بها أثناء رقوده داخل العناية المركزة، كما صرح والد الراحل أنه لم يتم فحصه عن فيروس كورونا الذي كان مُصاباً به قبل أخذ اللقاح وهو ما زاد الطين بلة.

وبالحديث عن الإعلامية مي العيدان فقد كانت قد فتحت باب الهجوم على الممثلة الكويتية غدير السبتي واتهمتها بأنها سبب نقل الفيروس إلى الراحل بسبب تنقلها من مكان لأخر وجاء في التغريدة بالتحديد "حابه أوضح شي بالنسبه ل إصابة مشاري البلام بفايروس كورونا الناس تضن انه أصيب بالفايروس عندما ذهب لأخذ اللقاح لكن الحقيقه المره ان مشاري أنصاب و تم نقله من فنانه قصيره ماتبين من القاع الاخت منصابه وقاعده اتصور معاه عادي و لا بلغت احد ان فيها كورونا انا ودي اسال الحين مرتاح ضميرج".

إلا أن غدير لم تلتزم الصمت وهاجمت مي العيدان بفيديو شاركته واظهرت فيه محاولتها للإتصال بها إلا أن الاخيرة رفضت الإجابة، ومن ثم عادت العيدان وشاركت تغريدة توضح فيها أنها لم تقصدر غدير السبتي بل ممثلة أخرى.

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