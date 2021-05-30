مشاعل الشحي تشتم زوجها أحمد خميس بلفظ نابي!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو للإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي وهي تشتم زوجها الممثل الإماراتي أحمد خميس.

الفيديو أظهر الشحي وهي تحاول إلتقاط صُورة لها ليفاجئها أحمد من الخلف ويضربها على رأسها بالشنطة لتعلق بـ "قواد". الفيديو أثار غضب الجمهور الذي اتهمها بمحاولة إثارة الجدل خاصةً أن زوجها علق بالفيديو "بنشرها"، وجاء في تعليقات الجمهور:

"اقصى مراحل المهزلة والانحطاط ان زوجتك تتلفظ عليك بمثل هذا"...وتابع آخر "اف وش القذارة هذا الله يلعن الفلوس الي توصلني لهذا القذاره"...وجاء في تغريدة أخرى "الكارثة انه قال لها بنشرها ونشرها وبعدين رجع يحذفها .. يعني متعمد وقاصد يشهر بنفسه وبزوجته"....وأضاف أحدهم "يمكن يقول لها كلمات كذا بعد ، لان مستحيل تقول له فْواد له الا اذا كان يقول كذا والعن".

بالحديث عن مشاعل فقد كانت منذ مدة قريبة قد أعلنت أنها خضعت لعملية جراحية أو بالأحرى عمليتين بعد اكتشاف نزيف داخلي في العمود الفقري وشاركت صُور لها من داخل المستشفى إلى جانب زوجها الذي رافقها طوال رحلتها العلاجية.



مشاعل الشحي وطلاقها من أحمد خميس!

كانت الشحي وزوجها أحمد خميس قد تصدرا الحديث منذ فترة بعد إعلان إنفصالهما لفترة قليلة قبل أن يُعلنا عودتهما مجدداً بعد تلميحات متبادلة من خلال تطبيق إنستقرام، واتهم الثنائي وقتها بتعمد إثارة الجدل لا أكثر ولا أقل.

كما أن زوجها الممثل الإماراتي أحمد كان قد تلقى انتقادات لاذعة بعد أن تم تداول فيديو له وهو يرتدي فستان لزوجته، وجاء تعليق خميس وقتها على الفيديو بأن زوجته غسلت جميع ملابسه ولم يبقى شيء ليرتديه فقرر ارتداء هذه القطعة التي تعود لها.

يُشار إلى أن أحمد خميس هو فنان إماراتي كان قد فقد عائلته وهو طفل وتربى في ملجأ للأيتام، تعرف على مشاعل الشحي ووقع في حبها، وخطبها على خشبة المسرح أمام الجمهور بشكل مفاجئ ورومانسي، حيث أخرج أحمد خميس خاتم الخطبة من علبته، وقال لها: “عندنا عادات وتقاليد فإننا لن أضع الخاتم في يدك.. خذيه وأنا سأضع خاصتي.. مشاعل لم تأخذني بشكلي بل بشخصيتي.. أنتظر أن تقولي نعم أنا موافقة”.

فردت الشحي : “أحمد أنا قلت لك من قبل.. أنا أكون لك أخت.. أكون لك أم.. أكون لك كل شيء"

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